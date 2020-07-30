Что это было: в чем загадки главных фильмов Кристофера Нолана

© Warner Bros., Alcon Entertainment (2002)

"Бессонница" (2002 год). Почему фанатам не нравится этот фильм?

"Бессонница" — пока единственный фильм Нолана, для которого он не писал сценарий, более того, это ремейк норвежского триллера. История про полицейского, приехавшего на Аляску расследовать убийство школьницы и случайно застрелившего своего напарника, кажется совсем не характерной для режиссера, у нее самый низкий рейтинг из всех его картин.

Поклонники ждали аттракциона, а здесь "всего лишь" тягучая атмосфера, чуть измененное сознание героя и терзания в стиле "Преступления и наказания". "Лучшее средство от бессонницы — "Бессонница", — шутили зрители. А вот критики считают ленту очень удачной, отмечая смелый монтаж и умение автора работать с жанровым материалом. Она пригодится Нолану совсем скоро — в трилогии про Бэтмена, которая навсегда изменит фильмы, основанные на комиксах.