Мосэкомониторинг: почти треть деревьев в Москве составляют клены

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти треть деревьев в Почти треть деревьев в Москве составляют клены, сообщила журналистам замначальника информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алена Гавриленко.

"Ежегодно мы обследуем на наших площадках наблюдения более 11 тысяч деревьев 48 пород и более 12 тысяч кустарников. Наиболее популярными породами в составе зеленого фонда являются различные виды кленов, почти треть всех деревьев Москвы. Второе по популярности дерево Москвы – это липа, их порядка 12%", - рассказала Гавриленко.

По ее словам, на третьем месте – береза, ее 11%, и на четвертом месте различные виды тополя, их порядка 8%.