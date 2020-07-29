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Мосэкомониторинг: почти треть деревьев в Москве составляют клены
Почти треть деревьев в Москве составляют клены, сообщила журналистам замначальника информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алена Гавриленко. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T13:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - экология, москва

Мосэкомониторинг: почти треть деревьев в Москве составляют клены

11:40 29.07.2020 (обновлено: 13:09 30.07.2020)
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкОсень в Подмосковье
Осень в Подмосковье
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти треть деревьев в Москве составляют клены, сообщила журналистам замначальника информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алена Гавриленко.
"Ежегодно мы обследуем на наших площадках наблюдения более 11 тысяч деревьев 48 пород и более 12 тысяч кустарников. Наиболее популярными породами в составе зеленого фонда являются различные виды кленов, почти треть всех деревьев Москвы. Второе по популярности дерево Москвы – это липа, их порядка 12%", - рассказала Гавриленко.
По ее словам, на третьем месте – береза, ее 11%, и на четвертом месте различные виды тополя, их порядка 8%.
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"Что касается возрастного состава, в Москве он достаточно сбалансирован. Насаждения всех возрастных групп представлены примерно в равных долях: порядка 30% - это молодые посадки, деревья среднего возраста - 21-50 лет - порядка 40%, и 30% - это старовозрастные деревья, старше 50 лет. Что касается Троицка, то там более 55% всех деревьев – это деревья старше 50 лет", - добавила Гавриленко.
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