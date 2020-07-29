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В Нижегородской области снижается загруженность коек для больных COVID-19
Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Нижегородской области постепенно снижается, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, глеб никитин, нижегородская область, общество

В Нижегородской области снижается загруженность коек для больных COVID-19

20:15 29.07.2020
37
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Нижегородской области постепенно снижается, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил по итогам совещания по вопросам санитарно-эпидемической ситуации в регионах и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое в среду провел президент России Владимир Путин.
"Загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается и составляет около 30%. Была проделана большая работа по подготовке региональной системы здравоохранения к новым вызовам. На сегодняшний день для приема больных с коронавирусной инфекцией в регионе открыто и зарезервировано более 5600 коек в 37 медицинских организациях. Почти 2500 коек оснащены кислородом. Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ. Все эти показатели превышают установленные нормативы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он добавил, что, согласно рекомендациям Минздрава России, началась работа по переводу свободных коек в штатный режим.
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Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, для проведения диагностики пациентов с короновирусной инфекцией задействованы 17 аппаратов компьютерной томографии. В медицинских организациях создан и поддерживается запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. По направлению выявления, диагностики и лечения коронавирусной инфекции обучены 3205 врачей и 9394 медицинских работников среднего звена.
"Президент России в ходе совещания отметил, что, несмотря на улучшение ситуации с распространением коронавируса, расслабленность недопустима. Необходимо соблюдать все рекомендации санитарных врачей. Одной из основных задач остается своевременное выявление заболевания. Для этого у нас организована работа 14 ПЦР-лабораторий. Общая мощность тестирования составляет 8 тысяч исследований в сутки. Мы стабильно входим в тройку по количеству проведенных тестов на 100 тысяч населения в Приволжском федеральном округе", - добавил Никитин.
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Он также отметил, что в 80% случаев заболевание протекает в легкой форме. Однако у 15-20% заболевших, особенно у людей старшего возраста, имеющих сопутствующие заболевания, течение болезни осложняется пневмонией, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии.
По данным на 29 июля, в Нижегородской области зафиксировано 23 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 674 человека, скончались 377 больных COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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