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Высоту орбиты МКС увеличили более чем на километр
Высоту орбиты Международной космической станции увеличили на километр перед прилетом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:24
2020-07-29T18:51
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Высоту орбиты Международной космической станции
увеличили на километр перед прилетом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил "Роскосмос".
"Сегодня выполнена коррекция орбиты МКС... Данная операция проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17", - говорится на сайте госкорпорации.
Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, были включены в 16.57 мск. Они проработали 336 секунд, в результате чего скорость полета МКС возросла на 0,65 метра в секунду, а средняя высота ее орбиты увеличилась на 1,1 километра.
В понедельник представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что коррекция орбиты станции планируется в 16.42 мск. О причинах изменения времени включения двигателей не сообщается.
Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 11 июля с помощью двигателей "Прогресса МС-14" с понижением средней высоты орбиты станции на 900 метров.
В июле генеральный директор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
сообщил, что "Союз МС-17" может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме, которая уже испытана на пяти "Прогрессах", вместо используемой в настоящее время быстрой шестичасовой схемы.
Запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков
и Сергей Кудь-Сверчков
, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс
.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американцы Кристофер Кэссиди
, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.