Высоту орбиты МКС увеличили более чем на километр

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Высоту орбиты Международной космической станции увеличили на километр перед прилетом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил "Роскосмос".

"Сегодня выполнена коррекция орбиты МКС... Данная операция проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17", - говорится на сайте госкорпорации.

Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, были включены в 16.57 мск. Они проработали 336 секунд, в результате чего скорость полета МКС возросла на 0,65 метра в секунду, а средняя высота ее орбиты увеличилась на 1,1 километра.

В понедельник представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что коррекция орбиты станции планируется в 16.42 мск. О причинах изменения времени включения двигателей не сообщается.

Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 11 июля с помощью двигателей "Прогресса МС-14" с понижением средней высоты орбиты станции на 900 метров.