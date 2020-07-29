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Высоту орбиты МКС увеличили более чем на километр
Высоту орбиты Международной космической станции увеличили на километр перед прилетом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:51
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
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космос - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Высоту орбиты МКС увеличили более чем на километр

17:24 29.07.2020 (обновлено: 18:51 29.07.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции увеличили на километр перед прилетом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил "Роскосмос".
"Сегодня выполнена коррекция орбиты МКС... Данная операция проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17", - говорится на сайте госкорпорации.
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Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, были включены в 16.57 мск. Они проработали 336 секунд, в результате чего скорость полета МКС возросла на 0,65 метра в секунду, а средняя высота ее орбиты увеличилась на 1,1 километра.
В понедельник представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что коррекция орбиты станции планируется в 16.42 мск. О причинах изменения времени включения двигателей не сообщается.
Предыдущая коррекция орбиты МКС прошла 11 июля с помощью двигателей "Прогресса МС-14" с понижением средней высоты орбиты станции на 900 метров.
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В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что "Союз МС-17" может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме, которая уже испытана на пяти "Прогрессах", вместо используемой в настоящее время быстрой шестичасовой схемы.
Запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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