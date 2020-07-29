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Самарские ученые разработали систему предсказания неполадок
Ученые Самарского университета разработали интеллектуальный диагностический комплекс, способный предсказывать неполадки в работе сложных технических систем,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:07
университетская наука
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технологии
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353
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университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, технологии

Самарские ученые разработали систему предсказания неполадок

14:55 29.07.2020 (обновлено: 15:07 29.07.2020)
373
© Фото : Пресс-служба Самарского университетаИсследования с использованием искусственного интеллекта
Исследования с использованием искусственного интеллекта
© Фото : Пресс-служба Самарского университета
Исследования с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали интеллектуальный диагностический комплекс, способный предсказывать неполадки в работе сложных технических систем, сообщает в среду пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева создали интеллектуальный диагностический комплекс, способный предсказывать технические сбои, неполадки и отказы в работе сложных технических систем, предупреждая о них заранее, еще до того, как они произойдут", - говорится в сообщении.
ВРИО ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев
10 июня, 08:37
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По замыслу разработчиков, в перспективе подобные решения могут использоваться для повышения безопасности авиационных перевозок, но уже сейчас полученные характеристики позволяют применять их в промышленных роботах, заводских конвейерах, беспилотных летательных аппаратах и автомобилях. Созданный прототип устройства способен повысить надежность и безопасность действующих технологических линий, уменьшить вероятность простоев на промышленных предприятиях, предотвращая внезапные отказы оборудования.
"Самое главное здесь - новый принцип: в нашей разработке задействован нейросетевой базис, то есть используется технология глубокого машинного обучения. В результате создан, по сути, уникальный программный продукт, который в процессе работы самообучается и, диагностируя состояние техники, сообщает человеку, какой элемент той или иной системы находится в предотказном состоянии и может вскоре выйти из строя", - цитирует пресс-служба начальника научно-исследовательской части Самарского университета, доцента кафедры эксплуатации авиационной техники Альберта Гареева.
Чтобы обучить нейросетевую программу, ученые создали имитационные модели на базе немецкого программного пакета StimulationX, затем комплекс прошел дополнительное обучение в ходе экспериментов на стенде. Точность обнаружения неисправностей по результатам экспериментов достигла 98%.
Отмечается, что аппаратная платформа комплекса без датчиков выполнена на базе мобильного нейропроцессора с энергопотреблением 5-10 Вт и стоимостью порядка 9 тысяч рублей. В настоящее время ведутся переговоры с рядом предприятий по возможности внедрения данной разработки.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
3 апреля, 15:34
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