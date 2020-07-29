https://ria.ru/20200729/1575108714.html
Юрист: внедрение алкозамков может усложнить нахождение виновников ДТП
Нарушители могут просить трезвых людей дыхнуть в алкозамок для запуска машины, и это создаст сложности с нахождением виновников ДТП, считает партнер практики... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:39
2020-07-29T14:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, технологии, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нарушители могут просить трезвых людей дыхнуть в алкозамок для запуска машины, и это создаст сложности с нахождением виновников ДТП, считает партнер практики административного права и законотворчества Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Андрей Порфирьев.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
"Следует ожидать использования участниками дорожного движения факта несрабатывания исправного датчика и попыток установления ГИБДД и следственными органами - если возбуждено уголовное дело - обстоятельств несрабатывания устройства, фактов вмешательства в его работу или соучастия лиц, оказавших содействие водителю при запуске автомобиля", - сказал Порфирьев РИА Новости. Он добавил, что алкозамки на машинах потребуют изменений в техрегламент.
Государству также придется решить, включать ли в список неисправностей, при которых нельзя ездить, неработающий алкозамок, добавил юрист.