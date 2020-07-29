Юрист: внедрение алкозамков может усложнить нахождение виновников ДТП

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нарушители могут просить трезвых людей дыхнуть в алкозамок для запуска машины, и это создаст сложности с нахождением виновников ДТП, считает партнер практики административного права и законотворчества Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Андрей Порфирьев.

Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

"Следует ожидать использования участниками дорожного движения факта несрабатывания исправного датчика и попыток установления ГИБДД и следственными органами - если возбуждено уголовное дело - обстоятельств несрабатывания устройства, фактов вмешательства в его работу или соучастия лиц, оказавших содействие водителю при запуске автомобиля", - сказал Порфирьев РИА Новости. Он добавил, что алкозамки на машинах потребуют изменений в техрегламент.