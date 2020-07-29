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Юрист: внедрение алкозамков может усложнить нахождение виновников ДТП
Нарушители могут просить трезвых людей дыхнуть в алкозамок для запуска машины, и это создаст сложности с нахождением виновников ДТП, считает партнер практики... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:39
россия
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
россия, технологии, общество

Юрист: внедрение алкозамков может усложнить нахождение виновников ДТП

14:39 29.07.2020
1126
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нарушители могут просить трезвых людей дыхнуть в алкозамок для запуска машины, и это создаст сложности с нахождением виновников ДТП, считает партнер практики административного права и законотворчества Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Андрей Порфирьев.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
Алкозамок
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Эксперт рассказал о финском опыте использования алкозамков
"Следует ожидать использования участниками дорожного движения факта несрабатывания исправного датчика и попыток установления ГИБДД и следственными органами - если возбуждено уголовное дело - обстоятельств несрабатывания устройства, фактов вмешательства в его работу или соучастия лиц, оказавших содействие водителю при запуске автомобиля", - сказал Порфирьев РИА Новости. Он добавил, что алкозамки на машинах потребуют изменений в техрегламент.
Государству также придется решить, включать ли в список неисправностей, при которых нельзя ездить, неработающий алкозамок, добавил юрист.
Мотоциклист на улице в Москве
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