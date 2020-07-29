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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575107927.html
Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году
Все, кто не совершил хадж в этом году, могут провести его главный день в посте, заявил первый зампредседателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году

14:28 29.07.2020 (обновлено: 15:22 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Все, кто не совершил хадж в этом году, могут провести его главный день в посте, заявил первый зампредседателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Традиционно во время месяца зуль-хиджа, который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама.
"Завтра главный день хаджа – стояние на горе Арафат. Для тех, кто не смог поехать в хадж, считается очень достойным соблюдение поста. 30 июля те, кому позволяет здоровье, могут соблюсти пост. Мухаммед сказал, что за пост в этот день прощаются грехи прошлого и настоящего года", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что в Москве и Московской области праздник пройдет онлайн из-за большого количества верующих. "Мы не сможем обеспечить социальную дистанцию. Только в главной Соборной мечети в Москве пройдет богослужение, которое будут транслировать онлайн", - рассказал муфтий.
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
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Курбан-Байрам 2020 - чего нельзя делать в праздник жертвоприношения
Праздник Курбан-байрам будет проходить в этом году 31 июля во всех мусульманских странах, а после три дня мусульмане будут выполнять обряд побивания камнями шайтана, отметил Аббясов.
"Также в течение этих трех дней – 1,2 и 3 августа (до захода солнца) – можно будет совершить обряд заклания животного, соблюдая социальную дистанцию и маски. Мы всегда призываем, чтобы заклание животного происходило на бойне, но если такой возможности нет, можно заказать готовое мясо на дом. Это стоит порядка восьми тысяч рублей", - сказал муфтий.
Он подчеркнул, что по исламской традиции это мясо нужно разделить на три части: часть отдать нуждающимся, другую – близким, причем, если есть опасения в связи с эпидемией, можно просто раздать, и третью часть оставить домочадцам.
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж можно совершить в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малое паломничество (умра) мусульманин может совершить в любое время года.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
27 июля, 15:10Сказано в эфире
В Совете муфтиев России рассказали об ограничениях на Курбан-байрамМусульманский праздник Курбан-байрам будет сопровождаться рядом ограничений из-за коронавируса. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов объяснил в интервью радио Sputnik, с чем именно придется столкнуться верующим.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовКурбан-байрамМоскваМеккаМосковская область (Подмосковье)Общество
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