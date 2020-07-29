Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Все, кто не совершил хадж в этом году, могут провести его главный день в посте, заявил первый зампредседателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Все, кто не совершил хадж в этом году, могут провести его главный день в посте, заявил первый зампредседателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Традиционно во время месяца зуль-хиджа, который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама.

"Завтра главный день хаджа – стояние на горе Арафат. Для тех, кто не смог поехать в хадж, считается очень достойным соблюдение поста. 30 июля те, кому позволяет здоровье, могут соблюсти пост. Мухаммед сказал, что за пост в этот день прощаются грехи прошлого и настоящего года", - сказал Аббясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что в Москве Московской области праздник пройдет онлайн из-за большого количества верующих. "Мы не сможем обеспечить социальную дистанцию. Только в главной Соборной мечети в Москве пройдет богослужение, которое будут транслировать онлайн", - рассказал муфтий.

Праздник Курбан-байрам будет проходить в этом году 31 июля во всех мусульманских странах, а после три дня мусульмане будут выполнять обряд побивания камнями шайтана, отметил Аббясов.

"Также в течение этих трех дней – 1,2 и 3 августа (до захода солнца) – можно будет совершить обряд заклания животного, соблюдая социальную дистанцию и маски. Мы всегда призываем, чтобы заклание животного происходило на бойне, но если такой возможности нет, можно заказать готовое мясо на дом. Это стоит порядка восьми тысяч рублей", - сказал муфтий.

Он подчеркнул, что по исламской традиции это мясо нужно разделить на три части: часть отдать нуждающимся, другую – близким, причем, если есть опасения в связи с эпидемией, можно просто раздать, и третью часть оставить домочадцам.