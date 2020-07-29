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В Петрозаводске обсудили транспортное сближение Карелии и Белоруссии
Вопрос обеспечения транспортной доступности между Карелией и Республикой Беларусь стал одним из ключевых на встрече Государственного секретаря Союзного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:20
союзное государство
григорий рапота
петрозаводск
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353
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григорий рапота, петрозаводск

В Петрозаводске обсудили транспортное сближение Карелии и Белоруссии

14:20 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиды Петрозаводска
Виды Петрозаводска
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл - РИА Новости. Вопрос обеспечения транспортной доступности между Карелией и Республикой Беларусь стал одним из ключевых на встрече  Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.
"Сейчас мы работаем над проектом создания высокоскоростной железной дороги между Санкт-Петербургом и Гамбургом, через Минск, Варшаву, Берлин. Это откроет дополнительные возможности для региона. Ещё одна перспективная отрасль - туризм. В Карелии есть объекты туристического интереса", - сказал Рапота.
В свою очередь Парфенчиков отметил важность такого рода проектов.
"Мы понимаем, что с логистики начинается все. Это намного упростит туризм и прямой рейс, конечно, нужен. Поэтому мы уделяем большое внимание этому вопросу", - сказал глава Карелии.
Кроме того, на встрече обсуждались возможности запуска прямого авиасообщения между Петрозаводском и Минском.
"Нам кажется, что экономика таких рейсов будет достаточно интересной. Желающих съездить в Беларусь у нас немало. И у жителей Беларуси появится возможность побывать в Карелии, которая имеет множество уникальных туристических объектов", - отметил Парфенчиков.
По его мнению, развитие логистики должно повлечь усиление экономических связей и рост товарооборота , который в перспективе должен достичь 100 миллионов долларов в год.
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
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"Именно такая цифра ставилась на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2018 году. Но мы находимся в начале пути в достижении этой цели", - сообщил  Парфенчиков
По данным таможенных органов РФ и Росстата, по итогам первого квартала 2020 года объем внешней торговли Республики Карелия с Республикой Беларусь составил 4,7 миллиона долларов.
В эти дни проходит пресс-тур российских и белорусских журналистов в рамках совместного проекта Постоянного комитета Союзного государства и МИА Россия сегодня. В программе визита - круглый стол в Карельском научном центре Российской академии наук, посвященный экологической безопасности Союзного государства и совместным разработкам ученых двух стран, посещение предприятия белорусского холдинга "Амкодор" в Петрозаводске, встреча с белорусским землячеством региона.
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Союзное государствоГригорий РапотаПетрозаводск
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