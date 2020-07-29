В Петрозаводске обсудили транспортное сближение Карелии и Белоруссии

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл - РИА Новости. Вопрос обеспечения транспортной доступности между Карелией и Республикой Беларусь стал одним из ключевых на встрече Государственного секретаря Союзного государства Вопрос обеспечения транспортной доступности между Карелией и Республикой Беларусь стал одним из ключевых на встрече Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.

"Сейчас мы работаем над проектом создания высокоскоростной железной дороги между Санкт-Петербургом и Гамбургом, через Минск, Варшаву, Берлин. Это откроет дополнительные возможности для региона. Ещё одна перспективная отрасль - туризм. В Карелии есть объекты туристического интереса", - сказал Рапота.

В свою очередь Парфенчиков отметил важность такого рода проектов.

"Мы понимаем, что с логистики начинается все. Это намного упростит туризм и прямой рейс, конечно, нужен. Поэтому мы уделяем большое внимание этому вопросу", - сказал глава Карелии.

Кроме того, на встрече обсуждались возможности запуска прямого авиасообщения между Петрозаводском и Минском.

"Нам кажется, что экономика таких рейсов будет достаточно интересной. Желающих съездить в Беларусь у нас немало. И у жителей Беларуси появится возможность побывать в Карелии, которая имеет множество уникальных туристических объектов", - отметил Парфенчиков.

По его мнению, развитие логистики должно повлечь усиление экономических связей и рост товарооборота , который в перспективе должен достичь 100 миллионов долларов в год.



По данным таможенных органов РФ и Росстата, по итогам первого квартала 2020 года объем внешней торговли "Именно такая цифра ставилась на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2018 году. Но мы находимся в начале пути в достижении этой цели", - сообщил ПарфенчиковПо данным таможенных органов РФ и Росстата, по итогам первого квартала 2020 года объем внешней торговли Республики Карелия с Республикой Беларусь составил 4,7 миллиона долларов.