В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ о том, что Москва проводит кампанию по "дезинформации" о коронавирусе, "навязчивой фобией".
По его словам, российские средства массовой информации активно освещают ситуацию с COVID-19, однако не нужно искать фейки в качественной и объективной работе журналистов.
"Что касается России, она не без проблем, но проходит через этот сложный период. Лучше, чем многие другие страны. Действительно, все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединенные Штаты в ходе прохождения этого периода. Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия".
Ранее в Ассошиэйтед Пресс и The New York Times вышли статьи, в которых Россию обвинили в распространении ложной информации о пандемии коронавируса.
Как утверждали авторы материалов, два бывших сотрудника Главного разведывательного управления — Александр Старунский и Денис Тюрин — якобы опубликовали порядка 150 недостоверных статей, посвященных COVID-19, через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press в попытках повлиять на настроения американцев. По словам источников СМИ, таким образом Москва стремится повлиять на президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре.
В Госдуме заявления американских журналистов назвали фейками и предвыборными вбросами, а первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, никогда не обвиняла другие страны в причастности к распространению коронавируса, а цель подобных статей — "найти внешнего врага".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.