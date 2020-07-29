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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575099691.html
В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ о том, что Москва проводит кампанию по "дезинформации" о коронавирусе,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
главное разведывательное управление рф
дмитрий песков
сша
в мире
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676507_0:199:2893:1826_1400x0_80_0_0_259b6c0c6aed84875c3f6c34fb21e2f7.jpg
https://ria.ru/20200728/1575069397.html
https://ria.ru/20200611/1572797982.html
Не надо реагировать постоянно на бред коллективного Запада. Мы для них в принципе во всём виноваты. Боятся они нас и завидуют нам.
20
По жёстче надо отвечать, по жёстче!!!!!
12
4
сша
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676507_0:199:2893:1826_1400x0_80_0_0_259b6c0c6aed84875c3f6c34fb21e2f7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

12:39 29.07.2020 (обновлено: 14:11 29.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н. А. Семашко в Москве
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ о том, что Москва проводит кампанию по "дезинформации" о коронавирусе, "навязчивой фобией".
По его словам, российские средства массовой информации активно освещают ситуацию с COVID-19, однако не нужно искать фейки в качественной и объективной работе журналистов.
"Что касается России, она не без проблем, но проходит через этот сложный период. Лучше, чем многие другие страны. Действительно, все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединенные Штаты в ходе прохождения этого периода. Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия".
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Дмитрий Песков
Ранее в Ассошиэйтед Пресс и The New York Times вышли статьи, в которых Россию обвинили в распространении ложной информации о пандемии коронавируса.
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28 июля, 19:54Распространение нового коронавируса
Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США
Как утверждали авторы материалов, два бывших сотрудника Главного разведывательного управления — Александр Старунский и Денис Тюрин — якобы опубликовали порядка 150 недостоверных статей, посвященных COVID-19, через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press в попытках повлиять на настроения американцев. По словам источников СМИ, таким образом Москва стремится повлиять на президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре.
В Госдуме заявления американских журналистов назвали фейками и предвыборными вбросами, а первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, никогда не обвиняла другие страны в причастности к распространению коронавируса, а цель подобных статей — "найти внешнего врага".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
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Китай назвал доклад ЕС о дезинформации распространением лжи
1102211013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлавное разведывательное управление РФДмитрий ПесковСШАВ мире
Популярные комментарии
Не надо реагировать постоянно на бред коллективного Запада. Мы для них в принципе во всём виноваты. Боятся они нас и завидуют нам.
29 июля, 14:05
Егор Панкратов
1711001
По жёстче надо отвечать, по жёстче!!!!!
29 июля, 14:01
Арсений Новиков
731001
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