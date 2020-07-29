В Кремле ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

"Что касается России, она не без проблем, но проходит через этот сложный период. Лучше, чем многие другие страны. Действительно, все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединенные Штаты в ходе прохождения этого периода. Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия".

Дмитрий Песков