Эксперт оценил ситуацию в Йемене после соглашения в Эр-Рияде

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сложившаяся в Сложившаяся в Йемене после выдвинутой Саудовской Аравией инициативы по примирению сепаратистов юга страны и центрального правительства ситуация неустойчива и может развалиться так же легко, как и в прошлом году, потому что между сторонами не разрешены важные принципиальные вопросы, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в среду объявили об отказе от введенного ими самоуправления в семи южных провинциях Йемена в ответ на инициативу Саудовской Аравии.

Как отметил эксперт, соглашению предшествовали длительные консультации и множество мер, предпринятых в первую очередь Саудовской Аравией и ОАЭ для поиска компромисса друг с другом.

"Тем не менее, данное соглашение является во многом вынужденной мерой, призванной перезапустить явно забуксовавший политический процесс и является (следствием - ред.) осознания сторонами того, что прямая конфронтация между ними крайне негативным образом сказывается на попытках хоть как-то изменить сложившуюся патовую ситуацию", - сказал Лукьянов РИА Новости.

Он отметил, что Саудовская Аравия договаривается с ОАЭ и Переходным советом Южного Йемена, потому что вынуждена это делать из-за изменившейся общеэкономической конъюнктуры, ситуации с коронавирусом и с мировыми ценами на нефть, а не из-за изменения позиции страны в конфликте.

"Поэтому данная конструкция, на мой взгляд, выглядит все еще очень неустойчивой и весьма хрупкой", - сказал Лукьянов.

По его словам, ситуация усложняется тем, что правительство президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади не может не опираться на вооруженные исламистские формирования партии "Аль-Ислах" и не сотрудничать с местными отделениями запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*. "Это значительная военная сила, контролирующая немалую территорию, обладающая серьезными военными ресурсами и играющая серьезную роль в борьбе против движения "Ансар Алла", также известное как хуситы ", - сказал Лукьянов.

"А поскольку никакого компромисса в отношениях с хуситами до сих пор не достигнуто, его нет, военные действия против хуситов продолжаются, в этой связи зависимость от партии "Аль-Ислах" и других исламистов будет сохраняться. Это неприемлемо для ОАЭ и Южного переходного совета, для которых борьба с "Аль-Ислах" является в той же мере важной составляющей борьбы против исламизма, как и борьба против движения "Ансар Алла", против хуситов", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Лукьянов, поскольку этот важный принципиальный вопрос не разрешен так же, как и не разрешен до конца вопрос о разделе доходов от нефтяных месторождений на юге страны, не разрешен вопрос о политическом устройстве государства в дальнейшем, сейчас урегулирование находится только в начале пути, который хотели бы начать ОАЭ и Саудовская Аравия.

"Долгое время им это не удавалось. Говорить о том, что сейчас произошел какой-то принципиальный перелом, нельзя. Можно сказать лишь только, что сторонам удалось прийти к более-менее единому началу, но все это может развалиться так же легко, как развалилось год назад в 2019 году", - считает эксперт.

"Ситуация, на мой взгляд, остается очень хрупкой и зависящей не только от благой воли Саудовской Аравии и ОАЭ, но и раскола, который сохраняется в йеменском обществе на сегодняшний момент. Все это отягощает ситуация с COVID-19 ", - заключил эксперт.

Сепаратисты захватили власть в Адене, который стал временной столицей освобожденных правительственными войсками от хуситов территорий, в августе прошлого года. Несмотря на эр-риядское соглашение, они продолжали укреплять свою власть на юге страны, вытесняя с военных баз и правительственных учреждений сторонников правительства.

Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней.

Сепаратисты захватили власть в Адене, который стал временной столицей освобожденных правительственными войсками от хуситов территорий, в августе прошлого года. Несмотря на эр-риядское соглашение, они продолжали укреплять свою власть на юге страны, вытесняя с военных баз и правительственных учреждений сторонников правительства.