Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575097477.html
Эксперт оценил ситуацию в Йемене после соглашения в Эр-Рияде
Сложившаяся в Йемене после выдвинутой Саудовской Аравией инициативы по примирению сепаратистов юга страны и центрального правительства ситуация неустойчива и... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:21
саудовская аравия
йемен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_23cceaf90aa3ebecc0dd4827595ba1f7.jpg
https://ria.ru/20200728/1575015594.html
https://ria.ru/20200713/1574268057.html
https://ria.ru/20200729/1575077521.html
https://ria.ru/20200729/1575077008.html
саудовская аравия
йемен
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_23cceaf90aa3ebecc0dd4827595ba1f7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e17baade823dc2be5cfb071d53189562.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_12dd8211806fad33765d757acb758930.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саудовская аравия, йемен, в мире

Эксперт оценил ситуацию в Йемене после соглашения в Эр-Рияде

12:20 29.07.2020 (обновлено: 12:21 29.07.2020)
420
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сложившаяся в Йемене после выдвинутой Саудовской Аравией инициативы по примирению сепаратистов юга страны и центрального правительства ситуация неустойчива и может развалиться так же легко, как и в прошлом году, потому что между сторонами не разрешены важные принципиальные вопросы, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.
Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в среду объявили об отказе от введенного ими самоуправления в семи южных провинциях Йемена в ответ на инициативу Саудовской Аравии.
Махмуд Ахмадинежад
28 июля, 01:11
Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
Как отметил эксперт, соглашению предшествовали длительные консультации и множество мер, предпринятых в первую очередь Саудовской Аравией и ОАЭ для поиска компромисса друг с другом.
"Тем не менее, данное соглашение является во многом вынужденной мерой, призванной перезапустить явно забуксовавший политический процесс и является (следствием - ред.) осознания сторонами того, что прямая конфронтация между ними крайне негативным образом сказывается на попытках хоть как-то изменить сложившуюся патовую ситуацию", - сказал Лукьянов РИА Новости.
Он отметил, что Саудовская Аравия договаривается с ОАЭ и Переходным советом Южного Йемена, потому что вынуждена это делать из-за изменившейся общеэкономической конъюнктуры, ситуации с коронавирусом и с мировыми ценами на нефть, а не из-за изменения позиции страны в конфликте.
"Поэтому данная конструкция, на мой взгляд, выглядит все еще очень неустойчивой и весьма хрупкой", - сказал Лукьянов.
По его словам, ситуация усложняется тем, что правительство президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади не может не опираться на вооруженные исламистские формирования партии "Аль-Ислах" и не сотрудничать с местными отделениями запрещенных в РФ террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*. "Это значительная военная сила, контролирующая немалую территорию, обладающая серьезными военными ресурсами и играющая серьезную роль в борьбе против движения "Ансар Алла", также известное как хуситы", - сказал Лукьянов.
"А поскольку никакого компромисса в отношениях с хуситами до сих пор не достигнуто, его нет, военные действия против хуситов продолжаются, в этой связи зависимость от партии "Аль-Ислах" и других исламистов будет сохраняться. Это неприемлемо для ОАЭ и Южного переходного совета, для которых борьба с "Аль-Ислах" является в той же мере важной составляющей борьбы против исламизма, как и борьба против движения "Ансар Алла", против хуситов", - отметил эксперт.
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена
13 июля, 12:23
Хуситы заявили об ударах по саудовским военным объектам и лагерю в Йемене
Как подчеркнул Лукьянов, поскольку этот важный принципиальный вопрос не разрешен так же, как и не разрешен до конца вопрос о разделе доходов от нефтяных месторождений на юге страны, не разрешен вопрос о политическом устройстве государства в дальнейшем, сейчас урегулирование находится только в начале пути, который хотели бы начать ОАЭ и Саудовская Аравия.
"Долгое время им это не удавалось. Говорить о том, что сейчас произошел какой-то принципиальный перелом, нельзя. Можно сказать лишь только, что сторонам удалось прийти к более-менее единому началу, но все это может развалиться так же легко, как развалилось год назад в 2019 году", - считает эксперт.
"Ситуация, на мой взгляд, остается очень хрупкой и зависящей не только от благой воли Саудовской Аравии и ОАЭ, но и раскола, который сохраняется в йеменском обществе на сегодняшний момент. Все это отягощает ситуация с COVID-19", - заключил эксперт.
Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади
Вчера, 04:05
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Сепаратисты захватили власть в Адене, который стал временной столицей освобожденных правительственными войсками от хуситов территорий, в августе прошлого года. Несмотря на эр-риядское соглашение, они продолжали укреплять свою власть на юге страны, вытесняя с военных баз и правительственных учреждений сторонников правительства.
Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней.
Сепаратисты захватили власть в Адене, который стал временной столицей освобожденных правительственными войсками от хуситов территорий, в августе прошлого года. Несмотря на эр-риядское соглашение, они продолжали укреплять свою власть на юге страны, вытесняя с военных баз и правительственных учреждений сторонников правительства.
Йемен
Вчера, 03:22
Власти и сепаратисты юга Йемена согласились создать новое правительство
*Запрещенные в России террористические организации.
100000
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Алкозамок
Эксперты прокомментировали идею внедрения алкозамков в России
На территории Среднеуральского женского монастыря
У школы при Среднеуральском монастыре нет гослицензии, заявили в епархии
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию
Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко
Оснований для внеочередных выборов в Раду нет, заявили в "Слуге народа"
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Кран в ванной комнате
Определено время выживания коронавируса в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Лента новостейМолния