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Китай ответил на обвинения в атаке на ватиканские системы
В ходе расследования случаев хакерских атак необходимо предоставлять достаточные доказательства, а не полагаться на догадки, заявил в среду официальный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:53
мид кнр
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мид кнр, ватикан, сша, в мире

Китай ответил на обвинения в атаке на ватиканские системы

11:53 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. В ходе расследования случаев хакерских атак необходимо предоставлять достаточные доказательства, а не полагаться на догадки, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя обвинения американской IT-компании в том, что китайские хакеры якобы атаковали информационные системы Ватикана.
Ранее базирующаяся в США компания Recorded Future, которая работает в области кибербезопасности, заявила, что якобы связанная с китайскими властями группировка совершила хакерские атаки на системы Ватикана и других организаций "в преддверии ожидаемого в сентябре 2020 года перезаключения важного предварительного соглашения Китая и Ватикана от 2018 года". Как считает компания, в результате этого соглашения, Коммунистическая партия Китая, предположительно, получила больше "контроля над "подпольным" католическим сообществом в стране, которое, как исторически сложилось, подвергается преследованиям".
Программирование
Вчера, 10:12
IT-компания из США заявила о связи Китая с атаками на ватиканские системы
"Во время расследований случаев, связанных с киберпространством, необходимо предоставлять достаточные доказательства, а не строить догадки", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
В сентябре 2018 года Ватикан и власти КНР заключили предварительное соглашение о назначении епископов на территории Китая. Договоренность, которую назвали исторической, была достигнута в ходе визита в Пекин заместителя Секретаря по отношениям с государствами монсеньора Антуана Камиллери, который провел переговоры с замглавы китайского МИД КНР Ван Чао.
В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около 6 миллионов человек, а подпольная, по данным западных СМИ, около 12 миллионов последователей.
Вопрос о процедуре назначения католических епископов является главным препятствием для нормализации отношений. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков-патриотов сама назначала китайских епископов, однако Святой престол отдает это право единолично папе Римскому. Сейчас Ватикан не поддерживает дипломатических отношений с Пекином и является единственной в Европе страной, официально признающей государством Тайвань.
Мужчина склонился над клавиатурой
6 октября 2019, 08:00
Американские СМИ: русские захватывают мировой рынок черного пиара
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МИД КНРВатиканСШАВ мире
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