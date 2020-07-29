Китай ответил на обвинения в атаке на ватиканские системы

ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. В ходе расследования случаев хакерских атак необходимо предоставлять достаточные доказательства, а не полагаться на догадки, заявил в среду официальный представитель МИД КНР В ходе расследования случаев хакерских атак необходимо предоставлять достаточные доказательства, а не полагаться на догадки, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь , комментируя обвинения американской IT-компании в том, что китайские хакеры якобы атаковали информационные системы Ватикана.

Ранее базирующаяся в США компания Recorded Future , которая работает в области кибербезопасности, заявила, что якобы связанная с китайскими властями группировка совершила хакерские атаки на системы Ватикана и других организаций "в преддверии ожидаемого в сентябре 2020 года перезаключения важного предварительного соглашения Китая и Ватикана от 2018 года". Как считает компания, в результате этого соглашения, Коммунистическая партия Китая, предположительно, получила больше "контроля над "подпольным" католическим сообществом в стране, которое, как исторически сложилось, подвергается преследованиям".

"Во время расследований случаев, связанных с киберпространством, необходимо предоставлять достаточные доказательства, а не строить догадки", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

В сентябре 2018 года Ватикан и власти КНР заключили предварительное соглашение о назначении епископов на территории Китая. Договоренность, которую назвали исторической, была достигнута в ходе визита в Пекин заместителя Секретаря по отношениям с государствами монсеньора Антуана Камиллери, который провел переговоры с замглавы китайского МИД КНР Ван Чао.

В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около 6 миллионов человек, а подпольная, по данным западных СМИ, около 12 миллионов последователей.