Собянин рассказал о работах на Бережковской набережной

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Благоустройство Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и работы в районе Киевского вокзала закончат в 2020 году, несмотря на перенос большинства работ по благоустройству на следующий год из-за коронавируса, сообщил мэр Благоустройство Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и работы в районе Киевского вокзала закончат в 2020 году, несмотря на перенос большинства работ по благоустройству на следующий год из-за коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В 2020 году мы планировали провести благоустройство 40 улиц и 180 парков. Однако COVID-19 серьезно скорректировал эти планы. Большинство работ пришлось перенести на следующий год. Но некоторые проекты мы все же реализуем до конца этого года. Один из крупнейших – благоустройство набережной Тараса Шевченко и Бережковской, продолжение многолетних работ в районе Киевского вокзала", - сообщил Собянин.

По его словам, еще в прошлом году на этих набережных были начаты подготовительные работы, и уже только поэтому не хотелось оставлять разрытые улицы еще на один год.

Мэр отметил, что проект 2020 года охватит набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского до Бородинского моста, Бережковскую набережную до моста Богдана Хмельницкого, половину Украинского бульвара и обе Бородинские улицы.

"Сегодня большую часть набережных занимает чрезмерно широкая проезжая часть, а на долю пешеходов остается лишь узкий и некомфортный тротуар, на котором люди не чувствуют себя в безопасности. Благоустройство призвано повернуть эти набережные лицом к людям. Для этого планируется расширить и заново замостить тротуары, отделив их от проезжей части с помощью зеленой стены кустарников и деревьев", - написал Собянин.

Он добавил, что пространство у воды будет отдано в распоряжение пешеходов, а ближе к проезжей части будет создана дорожка для тех, кто предпочитает велосипед, самокат или другое средство передвижения.

"Расположенная напротив жилых домов набережная Тараса Шевченко станет отличным местом для прогулок местных жителей – с детскими площадками и местами отдыха летом и зимой. По мнению авторов проекта, здесь даже можно будет поставить небольшие снежные горки", - сообщил мэр.