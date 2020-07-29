Около 130 россиян вернулись на родину рейсом из Еревана в Новосибирск

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Около 130 россиян вернулись в среду на родину рейсом из Около 130 россиян вернулись в среду на родину рейсом из Еревана Новосибирск в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении

В дипмиссии отметили, что при получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Новосибирск - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 29 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 128 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook

Отмечается, что всего в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3186 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ решила возобновить международное авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.