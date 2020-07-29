Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575088212.html
Около 130 россиян вернулись на родину рейсом из Еревана в Новосибирск
Около 130 россиян вернулись в среду на родину рейсом из Еревана в Новосибирск в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:56
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
новосибирск
ереван
армения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
https://ria.ru/20200728/1575045554.html
https://ria.ru/20200728/1575022389.html
новосибирск
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_85:0:1436:1013_1400x0_80_0_0_87100891f693d409f23e00db346b6161.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_254:0:1267:1013_1400x0_80_0_0_1ca013094cf62312271cc3468d509962.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, новосибирск, ереван, армения, общество

Около 130 россиян вернулись на родину рейсом из Еревана в Новосибирск

10:56 29.07.2020
89
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Около 130 россиян вернулись в среду на родину рейсом из Еревана в Новосибирск в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
В дипмиссии отметили, что при получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Новосибирск - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
28 июля, 14:19
Более 63 тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 29 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 128 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что всего в рамках комплексной работы из Армении вывезено 3186 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в посольстве.
Пассажирский самолет в небе
28 июля, 09:25Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Тель-Авива вылетел в Москву
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ решила возобновить международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗНовосибирскЕреванАрменияОбщество
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Москва
В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
Сотрудник лаборатории
Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В России за сутки выписали 8116 человек после COVID-19
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Армении
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске завершили перекачку топлива с ТЭЦ к месту переработки
Сотрудник пункта вакцинации делает мужчине прививку
Дума Югры призвала увеличить компенсацию из-за осложнений от вакцинации
Самолет МЧС России со второй группой российских медиков
Российские медики могут продлить свое пребывание в Киргизии
Мойка пешеходного моста Богдана Хмельницкого
Собянин рассказал о работах на Бережковской набережной
Сайт общероссийского центра занятости
Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
Флаг КНДР
В КНДР рекомендовали сотрудникам дипмиссий соблюдать меры против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
Лента новостейМолния