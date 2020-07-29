Российское консульство в Киргизии возобновит прием граждан

Как подчеркнули в диппредставительстве, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране посольством установлены особые правила посещения. В здание допустят только при наличии медицинской маски. Посетители будут обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания, а при входе у них измерят температуру тела бесконтактным термометром. "В случае недомогания, пожалуйста, воздержитесь от посещения", - призвали в посольстве.