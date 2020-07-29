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Российское консульство в Киргизии возобновит прием граждан
Консульский отдел посольства РФ в Киргизии возобновит прием граждан 30 июля, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российского диппредставительства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Российское консульство в Киргизии возобновит прием граждан

10:21 29.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Киргизии возобновит прием граждан 30 июля, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российского диппредставительства.
Прием граждан был временно прекращен с 23 июля в связи со вспышкой коронавируса в Киргизии.
"С 30 июля возобновляется прием граждан в консульском отделе посольства России в Бишкеке. Генконсульством в Оше - с 3 августа", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, прием будет осуществляться по предварительной электронной записи по вопросам оформления российского гражданства и загранпаспортов , а также нотариального заверения документов. Без записи - только по вопросам проверки наличия гражданства, выдачи свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, консульского учета и выдачи справок.
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Как подчеркнули в диппредставительстве, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране посольством установлены особые правила посещения. В здание допустят только при наличии медицинской маски. Посетители будут обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания, а при входе у них измерят температуру тела бесконтактным термометром. "В случае недомогания, пожалуйста, воздержитесь от посещения", - призвали в посольстве.
Общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34 512. Умерли 1347 человек. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов. Также на помощь киргизским медикам приехали около 70 российских врачей.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОшЗдоровье - ОбществоВОЗКиргизияОбщество
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