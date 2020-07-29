Российское консульство в Киргизии возобновит прием граждан

БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Киргизии возобновит прием граждан 30 июля, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российского диппредставительства.
Прием граждан был временно прекращен с 23 июля в связи со вспышкой коронавируса в Киргизии.
По его словам, прием будет осуществляться по предварительной электронной записи по вопросам оформления российского гражданства и загранпаспортов , а также нотариального заверения документов. Без записи - только по вопросам проверки наличия гражданства, выдачи свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, консульского учета и выдачи справок.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране посольством установлены особые правила посещения. В здание допустят только при наличии медицинской маски. Посетители будут обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания, а при входе у них измерят температуру тела бесконтактным термометром. "В случае недомогания, пожалуйста, воздержитесь от посещения", - призвали в посольстве.
Общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34 512. Умерли 1347 человек. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов. Также на помощь киргизским медикам приехали около 70 российских врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.