На Украине выясняют причины сбоя работы ряда сайтов госорганов

КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины выясняет причины сбоя работы ряда сайтов органов власти, по предварительным данным, причиной стали проблемы с электропитанием, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В понедельник на Украине временно не работал сайт офиса президента, в пресс-службе главы государства заявили, что причиной неполадок была аварийная ситуация с электроснабжением. Во вторник с перебоями работали сайты государственных структур Украины .

"Руководство Госспецсвязи инициировало служебное расследование по выяснению обстоятельств сбоя работы отдельных сайтов органов государственной власти, техническое функционирование которых сейчас обеспечивает Служба. Во время предварительной проверки установлено, что причиной длительного восстановления работы указанных информационных платформ стало некачественное обеспечение резервным электропитанием некоторых сервисов Госспецсвязи", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, работу сайтов не удалось восстановить сразу, потому что в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, а его проверка и обновление не осуществлялись своевременно. Кроме того, длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов.