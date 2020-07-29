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На Украине выясняют причины сбоя работы ряда сайтов госорганов
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины выясняет причины сбоя работы ряда сайтов органов власти, по предварительным данным,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:43
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
украина, в мире

На Украине выясняют причины сбоя работы ряда сайтов госорганов

09:43 29.07.2020
50
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины выясняет причины сбоя работы ряда сайтов органов власти, по предварительным данным, причиной стали проблемы с электропитанием, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
В понедельник на Украине временно не работал сайт офиса президента, в пресс-службе главы государства заявили, что причиной неполадок была аварийная ситуация с электроснабжением. Во вторник с перебоями работали сайты государственных структур Украины .
"Руководство Госспецсвязи инициировало служебное расследование по выяснению обстоятельств сбоя работы отдельных сайтов органов государственной власти, техническое функционирование которых сейчас обеспечивает Служба. Во время предварительной проверки установлено, что причиной длительного восстановления работы указанных информационных платформ стало некачественное обеспечение резервным электропитанием некоторых сервисов Госспецсвязи", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, работу сайтов не удалось восстановить сразу, потому что в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, а его проверка и обновление не осуществлялись своевременно. Кроме того, длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов.
"Сейчас принимаются срочные меры по дополнительному резервированию критически важных ресурсов. По завершении проведения служебного расследования, выяснения причин и обстоятельств этого инцидента, а также установления причастных лиц Госспецсвязи проинформирует правоохранительные органы и общественность", - добавили в ведомстве.
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