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Совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Совещание Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране
LIVE: Совещание Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
Совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке.
2020-07-29T13:45
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PT67M52S

Совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Трансляция

13:45 29.07.2020
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Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Президент выступит сам и заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.
Планируется обсудить готовность системы здравоохранения к холодному сезону, борьбу с COVID-19 и другие вопросы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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