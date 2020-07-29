https://ria.ru/20200729/1575082573.html
Совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:45
2020-07-29T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Совещание Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране
LIVE: Совещание Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране
2020-07-29T13:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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