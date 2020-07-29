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На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что новый подрядчик вышел на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре после отстранения... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:51
михаил дегтярев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил дегтярев, общество

На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик

07:50 29.07.2020 (обновлено: 07:51 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что новый подрядчик вышел на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре после отстранения предыдущего.
"Дамбу посмотрели, ситуация очень сложная. Объект на контроле в администрации президента. Местный подрядчик работу завалил, новый подрядчик по первому этапу определён, он уже зашел на площадку, и мы ждем активизации работ. Я также будут лично контролировать ход строительства", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что по второму и третьему этапу стройки вопрос сложнее - там требуется перепроектирование нескольких участков.
"Но мы этим будем заниматься ежедневно. На авось надеяться в вопросах защиты крупнейшего промышленного центра и Дальнего Востока, и Восточной Сибири мы не будем", - сказал Дегтярев.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Строительство защитных дамб началось в Хабаровске и Комсомольске после масштабного наводнения на Амуре в 2013 году, во время которого уровни воды превысили все исторические максимумы. В 2019 году на Амуре снова произошло наводнение. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре строятся три дамбы – Мылкинская, Силинская и дамба в посёлке Менделеева. Сообщалось, что с подрядчиком, который строил большую часть участков этих дамб, расторгли договор.
Во время наводнения в Комсомольске-на-Амуре в прошлом году снималась техника со строительства онкологического центра, регионального центра спорта и возведения дорог, ее направляли на отсыпку дамб для защиты жилых кварталов. Был установлен запрет на отгрузку грунта для целей, не связанных с возведением дамб.
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