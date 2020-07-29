На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик

"Дамбу посмотрели, ситуация очень сложная. Объект на контроле в администрации президента. Местный подрядчик работу завалил, новый подрядчик по первому этапу определён, он уже зашел на площадку, и мы ждем активизации работ. Я также будут лично контролировать ход строительства", - сказал Дегтярев журналистам.

Он отметил, что по второму и третьему этапу стройки вопрос сложнее - там требуется перепроектирование нескольких участков.

"Но мы этим будем заниматься ежедневно. На авось надеяться в вопросах защиты крупнейшего промышленного центра и Дальнего Востока, и Восточной Сибири мы не будем", - сказал Дегтярев.

Строительство защитных дамб началось в Хабаровске и Комсомольске после масштабного наводнения на Амуре в 2013 году, во время которого уровни воды превысили все исторические максимумы. В 2019 году на Амуре снова произошло наводнение. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре строятся три дамбы – Мылкинская, Силинская и дамба в посёлке Менделеева . Сообщалось, что с подрядчиком, который строил большую часть участков этих дамб, расторгли договор.