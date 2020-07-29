Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2

По данным пресс-службы, на сегодняшний день власти делают все возможное, чтобы обнаружить борт. Обследование местности проводят два самолета и беспилотные летательные аппараты. В ближайшее время к поискам будет привлечен еще один беспилотник - Восточного военного округа, который может преодолевать большие расстояния и держаться в воздухе до 6 часов.