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Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски пропавшего неделю назад Ан-2, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:35
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
алексей цыденов
ан-2
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, алексей цыденов, ан-2, происшествия

Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2

07:35 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Алексей Цыденов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски пропавшего неделю назад Ан-2, сообщает пресс-служба главы республики.
"Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов. В настоящий момент помимо воздушных судов поиск пропавшего самолета ведет и наземная поисково-спасательная служба", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день власти делают все возможное, чтобы обнаружить борт. Обследование местности проводят два самолета и беспилотные летательные аппараты. В ближайшее время к поискам будет привлечен еще один беспилотник - Восточного военного округа, который может преодолевать большие расстояния и держаться в воздухе до 6 часов.
Самолет Ан-2
Вчера, 09:31
Спасатели опровергли сообщения об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2
"Помимо этого, поступила информация, что севернее села Тибельти Иркутской области охотники обнаружили срезанные верхушки кедра. Предположительно, их могло срезать самолетом. Сейчас на место направлена группа второго отряда бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Специалисты проведут обследование местности", - говорится в сообщении.
"Кукурузник" авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Из Новосибирска на поиски выехали добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет осуществлять поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров. Ми-8 и Ан-2, по данным на вечер понедельника, обследовали более 12 тысяч квадратных километров.
Самолет Ан-2
Вчера, 07:00
Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 в Бурятии пока не подтвердились
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАлексей ЦыденовАн-2Происшествия
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