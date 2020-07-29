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Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 400 тысяч
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Мексике выросло до 402 697, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 400 тысяч

04:28 29.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Мексике выросло до 402 697, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
"На 28 июля 2020 года подтверждены 402 697 случаев COVID-19, и 87 538 являются подозрительными", - написал он в Twitter.
В Мексике от коронавируса погибли 44 876 человек, 261 457 вылечились.
Замминистра сообщил, что в стране заняты 47% больничных коек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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