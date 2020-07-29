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https://ria.ru/20200729/1574600871.html
Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде
Сегодня — Международный день помады. Женщины красили губы уже пять тысяч лет назад. О том, почему в разное время это считалось то признаком легкого поведения и... РИА Новости, 29.07.2020
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574588888_0:99:1401:887_1400x0_80_0_0_dc80385a59099d819e9cb1c9e49f9a9c.jpg
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стиль жизни, фото, культура, фильмы, кристиан диор, древний египет, коко шанель (габриэль шанель), любовь орлова, мода

Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде

08:00 29.07.2020
23
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня — Международный день помады. Женщины красили губы уже пять тысяч лет назад. О том, почему в разное время это считалось то признаком легкого поведения и вульгарности, то обязательным элементом дресс-кода, сколько стоит самое дорогое косметическое средство для губ и что у него общего с яблоками, — в материале РИА Новости.
© Canal+ [fr] (2002)

История помады началась в Месопотамии. Однако по-настоящему популярным это косметическое средство стало в Древнем Египте. Там губы красили кармином, который получают из насекомых — кошенильной тли. В загробный мир полагалось отправляться при полном параде, поэтому косметичку египтянкам обязательно клали в гробницу. Римлянки и гречанки помаду тоже оценили — настолько, что против мейкапа выступили ученые мужи. Сошлись на том, что право красить губы закрепили за гетерами. В известном мифе царевич Парис признает красивейшей из трех богинь Афродиту, вручая ей "яблоко раздора", но обиженные Гера и Афина уличили соперницу: она, в отличие от них, к "конкурсу" подготовилась, воспользовавшись помадой. 

Кадр из фильма Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
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История помады началась в Месопотамии. Однако по-настоящему популярным это косметическое средство стало в Древнем Египте. Там губы красили кармином, который получают из насекомых — кошенильной тли. В загробный мир полагалось отправляться при полном параде, поэтому косметичку египтянкам обязательно клали в гробницу. Римлянки и гречанки помаду тоже оценили — настолько, что против мейкапа выступили ученые мужи. Сошлись на том, что право красить губы закрепили за гетерами. В известном мифе царевич Парис признает красивейшей из трех богинь Афродиту, вручая ей "яблоко раздора", но обиженные Гера и Афина уличили соперницу: она, в отличие от них, к "конкурсу" подготовилась, воспользовавшись помадой. 

© Canal+ [fr] (2002)
© AP Photo / Markus Schreiber

В Средневековье церковь заняла по отношению к косметике непримиримую позицию. Один из апокрифов рассказывает о мятежном ангеле Азазеле, научившего женщин подкрашивать губы, "и мир от этого переменился". Считалась, что таким образом дамы искажают в себе образ Девы Марии: данную от Бога внешность пытаются улучшить, вводя в заблуждение сильный пол. При этом, как ни парадоксально, помаду обожал кардинал Ришелье. Он так любил аромат яблок (на французском — pomme), что попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, которую наносил на верхнюю губу. Слово перекочевало в русский язык, где сначала обозначало также средство для ухода за волосами.

Модель перед показом дизайнера Давида Томашевского на Неделе моды в Берлине, Германия
2 из 12

В Средневековье церковь заняла по отношению к косметике непримиримую позицию. Один из апокрифов рассказывает о мятежном ангеле Азазеле, научившего женщин подкрашивать губы, "и мир от этого переменился". Считалась, что таким образом дамы искажают в себе образ Девы Марии: данную от Бога внешность пытаются улучшить, вводя в заблуждение сильный пол. При этом, как ни парадоксально, помаду обожал кардинал Ришелье. Он так любил аромат яблок (на французском — pomme), что попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, которую наносил на верхнюю губу. Слово перекочевало в русский язык, где сначала обозначало также средство для ухода за волосами.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Don Brinn

В ХХ веке помада стала товаром массового потребления — во многом благодаря кино. Первый "амбассадор" этого косметического средства, Сара Бернар, называла его "великим открытием". Без помады на публике не появлялись звезды немого кино Аста Нильсен и Глория Свенсон, которые ярко красили губы, чтобы подчеркнуть в кадре артикуляцию. Визажисты обзавелись специальными трафаретами для нанесения помады: "Укушенные пчелой", "Бутон розы", "Дуга Купидона". Это спародировали в советской комедии "Весна", где после нескольких примерок гримерша главной героини в исполнении Любови Орловой останавливается на варианте "Сексапил № 4". 

Миллисент Деминг наносит помаду с помощью трафарета для губ. 1953 год
3 из 12

В ХХ веке помада стала товаром массового потребления — во многом благодаря кино. Первый "амбассадор" этого косметического средства, Сара Бернар, называла его "великим открытием". Без помады на публике не появлялись звезды немого кино Аста Нильсен и Глория Свенсон, которые ярко красили губы, чтобы подчеркнуть в кадре артикуляцию. Визажисты обзавелись специальными трафаретами для нанесения помады: "Укушенные пчелой", "Бутон розы", "Дуга Купидона". Это спародировали в советской комедии "Весна", где после нескольких примерок гримерша главной героини в исполнении Любови Орловой останавливается на варианте "Сексапил № 4". 

© AP Photo / Don Brinn
© Flickr / pds209

По-английски помада не зря называется lipstick. В XIX веке она действительно напоминала палочку — точнее, карандаш, который заворачивали в шелковую бумагу. В 1915 году американец Морис Леви предложил конструкцию с поршневым механизмом — такой футляр с рычажками по бокам уже можно было спокойно носить с собой. В привычном выкручивающемся тюбике помаду стали продавать еще спустя восемь лет. А Елена Рубинштейн, основатель одноименного бренда, сделала это бьюти-средство по-настоящему доступным, снизив цену до нескольких долларов. С тех пор помада и не покидает дамские сумочки.

Реклама радиоактивной косметики Tho-Radia
4 из 12

По-английски помада не зря называется lipstick. В XIX веке она действительно напоминала палочку — точнее, карандаш, который заворачивали в шелковую бумагу. В 1915 году американец Морис Леви предложил конструкцию с поршневым механизмом — такой футляр с рычажками по бокам уже можно было спокойно носить с собой. В привычном выкручивающемся тюбике помаду стали продавать еще спустя восемь лет. А Елена Рубинштейн, основатель одноименного бренда, сделала это бьюти-средство по-настоящему доступным, снизив цену до нескольких долларов. С тех пор помада и не покидает дамские сумочки.

© Flickr / pds209
© Фото : Елена Сафонова

Суфражистки, а позже и эмансипе 1920-х годов, чтобы продемонстрировать независимость, красили губы в яркие цвета, хотя прежде это считалось прерогативой дам полусвета. В 1930-х в гриме старлеток и дикторов на телевидении обычными были ярко-желтые, а иногда зеленые помады — из-за красных фильтров черно-белых камер губы такого неестественного цвета выглядели в кадре заметнее алых. Что до "нестандартных" оттенков, то пока черный застолбили за собой готы, а белый — представительницы японской молодежной субкультуры гангуро.

Готы в городе: в Лейпциг съехались тысячи людей в черном
5 из 12

Суфражистки, а позже и эмансипе 1920-х годов, чтобы продемонстрировать независимость, красили губы в яркие цвета, хотя прежде это считалось прерогативой дам полусвета. В 1930-х в гриме старлеток и дикторов на телевидении обычными были ярко-желтые, а иногда зеленые помады — из-за красных фильтров черно-белых камер губы такого неестественного цвета выглядели в кадре заметнее алых. Что до "нестандартных" оттенков, то пока черный застолбили за собой готы, а белый — представительницы японской молодежной субкультуры гангуро.

© Фото : Елена Сафонова
© Jurow-Shepherd (1961)

След алых губ на щеке или рубашке мужа — типичный зачин анекдотов и повод для многих бракоразводных процессов. В тридцатых годах Хэзел Бишоп со слоганом Stays on you… not on him представила помаду, устойчивую к поцелуям. Над тем же работал и другой известный визажист, Макс Фактор — младший: сначала для испытаний он нанимал добровольцев, а когда поток иссяк, заменил их "машиной для поцелуев" на электрической тяге. Однако, по самым скромным подсчетам, любительницы красить губы все равно съедают около трех килограммов помады за жизнь. Мужчины из-за поцелуев чуть меньше — около одного.

Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
6 из 12

След алых губ на щеке или рубашке мужа — типичный зачин анекдотов и повод для многих бракоразводных процессов. В тридцатых годах Хэзел Бишоп со слоганом Stays on you… not on him представила помаду, устойчивую к поцелуям. Над тем же работал и другой известный визажист, Макс Фактор — младший: сначала для испытаний он нанимал добровольцев, а когда поток иссяк, заменил их "машиной для поцелуев" на электрической тяге. Однако, по самым скромным подсчетам, любительницы красить губы все равно съедают около трех килограммов помады за жизнь. Мужчины из-за поцелуев чуть меньше — около одного.

© Jurow-Shepherd (1961)
© Фото : J. Howard Miller

В экономике есть термин "эффект губной помады", когда во время кризиса увеличиваются продажи приятных мелочей, потому что люди не могут позволить себе больших расходов. Во время Великой депрессии в Америке в 1929-1933 годах резко сократился спрос на машины и недвижимость, зато потребители бросились покупать недорогие вещи, чтобы хоть чем-то себя порадовать. В Великобритании во время Второй мировой войны Черчилль лично распорядился наладить выпуск губной помады, потому что она "повышает моральный дух женщин, как у мужчин — табак". Появилось несколько патриотических оттенков, в том числе Victory Red, ставшая элементом официального образа резерва женского состава корпуса морской пехоты. 

Плакат We Can Do It!
7 из 12

В экономике есть термин "эффект губной помады", когда во время кризиса увеличиваются продажи приятных мелочей, потому что люди не могут позволить себе больших расходов. Во время Великой депрессии в Америке в 1929-1933 годах резко сократился спрос на машины и недвижимость, зато потребители бросились покупать недорогие вещи, чтобы хоть чем-то себя порадовать. В Великобритании во время Второй мировой войны Черчилль лично распорядился наладить выпуск губной помады, потому что она "повышает моральный дух женщин, как у мужчин — табак". Появилось несколько патриотических оттенков, в том числе Victory Red, ставшая элементом официального образа резерва женского состава корпуса морской пехоты. 

© Фото : J. Howard Miller
© Мосфильм (1965)

В СССР губную помаду достать было не так просто и модницам приходилось довольствоваться пятикопеечным вазелином из Калуги. Один из сортов назывался "Норка" — в составе был жир этого зверька. Помаду, которая стоила около пяти рублей, производили несколько фабрик, но охотились советские гражданки за французской Dior, Pupa Italiano или хотя бы латвийской Dzintars. Остатки из тюбиков умельцы "добывали" с помощью спички, собирали и плавили на водяной бане, получая эксклюзивный оттенок, — а если смешать с зубным порошком, то еще и перламутровый.

Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
8 из 12

В СССР губную помаду достать было не так просто и модницам приходилось довольствоваться пятикопеечным вазелином из Калуги. Один из сортов назывался "Норка" — в составе был жир этого зверька. Помаду, которая стоила около пяти рублей, производили несколько фабрик, но охотились советские гражданки за французской Dior, Pupa Italiano или хотя бы латвийской Dzintars. Остатки из тюбиков умельцы "добывали" с помощью спички, собирали и плавили на водяной бане, получая эксклюзивный оттенок, — а если смешать с зубным порошком, то еще и перламутровый.

© Мосфильм (1965)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Именно этот товар считается у люксовых марок "точкой входа", то есть тем, что купят не только состоятельные потребители. Впрочем, для тех, кто и за эту косметику готов выложить круглую сумму, есть Guerlain KissKiss Gold and Diamonds. За помаду в золотом футляре, украшенном 199 бриллиантами, придется выложить 62 тысячи долларов. Содержимое, впрочем, можно пополнять. Но и это не предел: марка H. Couture Beauty Diamond предлагает средство для губ за 14 миллионов долларов — на упаковке красуются более тысячи драгоценных камней розового цвета. 

Производство губной помады
9 из 12

Именно этот товар считается у люксовых марок "точкой входа", то есть тем, что купят не только состоятельные потребители. Впрочем, для тех, кто и за эту косметику готов выложить круглую сумму, есть Guerlain KissKiss Gold and Diamonds. За помаду в золотом футляре, украшенном 199 бриллиантами, придется выложить 62 тысячи долларов. Содержимое, впрочем, можно пополнять. Но и это не предел: марка H. Couture Beauty Diamond предлагает средство для губ за 14 миллионов долларов — на упаковке красуются более тысячи драгоценных камней розового цвета. 

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Selznick International Pictures, MGM, 1939

Помада, особенно красная, гарантированно привлекает внимание мужчин — установили в Манчестерском университете. Представители сильного пола задерживали взгляд на алых губах в среднем около 7,3 секунды. Следом с небольшим отставанием идут розовые и нюдовые оттенки — 6,7 секунды, тогда как участницам эксперимента без помады досталось всего 2,2 секунды.

Фильм Унесенные ветром(1939)
10 из 12

Помада, особенно красная, гарантированно привлекает внимание мужчин — установили в Манчестерском университете. Представители сильного пола задерживали взгляд на алых губах в среднем около 7,3 секунды. Следом с небольшим отставанием идут розовые и нюдовые оттенки — 6,7 секунды, тогда как участницам эксперимента без помады досталось всего 2,2 секунды.

© Selznick International Pictures, MGM, 1939
© Walt Disney Pictures/Tim Burton Productions (2016)

Если сложно определиться с оттенком, лучше "примерять" его не на запястье, где кожа намного светлее, а на подушечках пальцев. Красная помада действительно к лицу почти всем — но при условии, что она правильно подобрана. Один из способов — улыбнуться и поднести тюбик к зубам: цвет визуально не должен добавлять им желтизны. Совет от визажистки Маши Ворслав: "Попробуйте любой оттенок пальцем. Текстура косметики уйдет и будет казаться, что у самих губ такой цвет. Можете нанести ту же помаду на скулы, растушевав к вискам, — получатся румяна". 

Кадр из фильма Алиса в Зазеркалье
11 из 12

Если сложно определиться с оттенком, лучше "примерять" его не на запястье, где кожа намного светлее, а на подушечках пальцев. Красная помада действительно к лицу почти всем — но при условии, что она правильно подобрана. Один из способов — улыбнуться и поднести тюбик к зубам: цвет визуально не должен добавлять им желтизны. Совет от визажистки Маши Ворслав: "Попробуйте любой оттенок пальцем. Текстура косметики уйдет и будет казаться, что у самих губ такой цвет. Можете нанести ту же помаду на скулы, растушевав к вискам, — получатся румяна". 

© Walt Disney Pictures/Tim Burton Productions (2016)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ежегодно во всем мире раскупают более миллиарда тюбиков, и это самый популярный товар у магазинных воров. Неудивительно, что вокруг помады много примет и мифов. В Сети популярны тесты, где по форме кончика использованной помады определяют характер женщины. Сон, в котором красят губы, якобы к обману и разочарованию. А вот в реальности, кажется, наоборот — это одно из лучших средств от хандры. Ведь еще Коко Шанель говорила: "Если у вас плохое настроение, накрасьте хорошенько губы. И действуйте". 

Призывник в вагоне поезда перед отправкой на службу в армию
12 из 12

Ежегодно во всем мире раскупают более миллиарда тюбиков, и это самый популярный товар у магазинных воров. Неудивительно, что вокруг помады много примет и мифов. В Сети популярны тесты, где по форме кончика использованной помады определяют характер женщины. Сон, в котором красят губы, якобы к обману и разочарованию. А вот в реальности, кажется, наоборот — это одно из лучших средств от хандры. Ведь еще Коко Шанель говорила: "Если у вас плохое настроение, накрасьте хорошенько губы. И действуйте". 

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КультураСтиль жизниКультурафильмыКристиан ДиорДревний ЕгипетКоко Шанель (Габриэль Шанель)Любовь Орловамода
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