Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде

© Walt Disney Pictures/Tim Burton Productions (2016)

Если сложно определиться с оттенком, лучше "примерять" его не на запястье, где кожа намного светлее, а на подушечках пальцев. Красная помада действительно к лицу почти всем — но при условии, что она правильно подобрана. Один из способов — улыбнуться и поднести тюбик к зубам: цвет визуально не должен добавлять им желтизны. Совет от визажистки Маши Ворслав: "Попробуйте любой оттенок пальцем. Текстура косметики уйдет и будет казаться, что у самих губ такой цвет. Можете нанести ту же помаду на скулы, растушевав к вискам, — получатся румяна".