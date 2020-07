Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде

© Jurow-Shepherd (1961)

След алых губ на щеке или рубашке мужа — типичный зачин анекдотов и повод для многих бракоразводных процессов. В тридцатых годах Хэзел Бишоп со слоганом Stays on you… not on him представила помаду, устойчивую к поцелуям. Над тем же работал и другой известный визажист, Макс Фактор — младший: сначала для испытаний он нанимал добровольцев, а когда поток иссяк, заменил их "машиной для поцелуев" на электрической тяге. Однако, по самым скромным подсчетам, любительницы красить губы все равно съедают около трех килограммов помады за жизнь. Мужчины из-за поцелуев чуть меньше — около одного.