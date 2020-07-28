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Краснодарский край
https://ria.ru/20200728/1575073217.html
Производство плодово-ягодной продукции на Кубани выросло на 53 процента
Производство плодово-ягодной продукции Краснодарского края за последние пять лет увеличилось на 53%, говорится в сообщении администрации региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:32
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
краснодарский край
экономика
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353
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вениамин кондратьев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), краснодарский край, экономика

Производство плодово-ягодной продукции на Кубани выросло на 53 процента

22:32 28.07.2020
27
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Производство плодово-ягодной продукции Краснодарского края за последние пять лет увеличилось на 53%, говорится в сообщении администрации региона.
"Если в 2015 году на Кубани собирали 248 тысяч тонн фруктов и ягод, то в 2019 году уже порядка 380 тысяч тонн. Отрасль получает значительную господдержку. По инициативе губернатора в течение пяти лет ее финансирование увеличилось в 2,8 раза и в этом году составило порядка 800 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что еще в 2017 году глава региона поручил минсельхозу разработать программу, по которой фермеры смогут получать субсидии на закладку садов площадью от трех гектаров, а край будет компенсировать до 90% затрат, и со следующего года заработала программа "Малый сад".
"За это время гранты предоставлены 46 КФХ на общую сумму 137,2 миллиона рублей, что позволило заложить 149,2 гектара новых садов. А всего за последние пять лет было заложено 8505 гектаров садов, в том числе 6750 гектаров - садов интенсивного типа", - добавили в ведомстве.
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Как сообщили в краевом минсельхозе, активно развивается и питомниководство. "Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 6 миллионов штук плодовых саженцев. Для сравнения, в 2015 году их производство составляло всего 3 миллиона саженцев. В 2020 году садоводам Кубани из федерального и краевого бюджетов было направлено более 730 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
Как ранее отмечал губернатор края Вениамин Кондратьев, получить высокие урожаи можно за счет внедрения современных технологий, а также продвижения продукции. По его инициативе в 2019 году Роспатент зарегистрировал новое географическое наименование "Кубанские яблоки". Теперь кубанскими могут называть только яблоки, действительно выращенные в Краснодарском крае. Помимо этого зарегистрированы еще два бренда - "Краснодарская клубника" и "Кубанский ранний картофель".

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Краснодарский крайВениамин КондратьевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Краснодарский крайЭкономика
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