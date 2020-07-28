Патриарх восстановил в должности нарушившего карантинный режим священника

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановил в должности настоятеля подворья Николо-Перервинского монастыря в Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановил в должности настоятеля подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве протоиерея Владимира Чувикина, ранее нарушившего церковные предписания о порядке богослужений во время карантинного режима.

"Протоиерей Владимир Чувикин, отстраненный от настоятельства в храмах Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря города Москвы, восстанавливается в своей должности", - говорится в распространенном указе предстоятеля Русской православной церкви.

Первого мая патриарх Кирилл отстранил Чувикина от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение особого порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху, установленного в связи с пандемией коронавируса.

В середине июля Священный Синод Русской православной церкви также освободил Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии, выразив ему благодарность за труды. При этом 73-летний священнослужитель был назначен "почетным ректором" Николо-Перервинской духовной семинарии.

Чувикин стал первым священником, наказанным за нарушение патриаршего указа по коронавирусу.