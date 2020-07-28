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Религия и мировоззрение
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Патриарх восстановил в должности нарушившего карантинный режим священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановил в должности настоятеля подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве протоиерея Владимира Чувикина, ранее... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:39
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Патриарх восстановил в должности нарушившего карантинный режим священника

21:39 28.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановил в должности настоятеля подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве протоиерея Владимира Чувикина, ранее нарушившего церковные предписания о порядке богослужений во время карантинного режима.
"Протоиерей Владимир Чувикин, отстраненный от настоятельства в храмах Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря города Москвы, восстанавливается в своей должности", - говорится в распространенном указе предстоятеля Русской православной церкви.
Первого мая патриарх Кирилл отстранил Чувикина от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение особого порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху, установленного в связи с пандемией коронавируса.
В середине июля Священный Синод Русской православной церкви также освободил Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии, выразив ему благодарность за труды. При этом 73-летний священнослужитель был назначен "почетным ректором" Николо-Перервинской духовной семинарии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
18 мая, 14:54Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
Чувикин стал первым священником, наказанным за нарушение патриаршего указа по коронавирусу.
Ранее предстоятель РПЦ издал распоряжение "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции". В документе говорится, что если несоблюдение распоряжений священноначалия повлечет за собой заражение коронавирусом с последующей смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях - к церковно-административной ответственности "в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью".
Андрей Кураев
29 апреля, 18:12Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
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