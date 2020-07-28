Жители Пермского края переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей

Ведомство уточняет, что "Горводоканал" должен исправить до 25 августа расчеты, используя методику Минстроя РФ. Если предприятие этого не сделает, то в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело. "Юрлицу и должностным лицам могут грозить значительные штрафы. Кроме того, материалы могут быть переданы для правовой оценки в правоохранительные органы", - добавили в региональной антимонопольной службе.