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Жители Пермского края переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей
Антимонопольная служба обязала коммунальную компанию "Горводоканал" в Пермском крае, необоснованно увеличивавшую для жителей платежи за водоотведение во время... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:34
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
чусовой
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), чусовой, пермский край, общество

Жители Пермского края переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей

20:34 28.07.2020
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© Fotolia / smirnoОплата коммунальных услуг
Оплата коммунальных услуг
© Fotolia / smirno
ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Антимонопольная служба обязала коммунальную компанию "Горводоканал" в Пермском крае, необоснованно увеличивавшую для жителей платежи за водоотведение во время интенсивного таяния снега и выпадения осадков, сделать перерасчет, сообщается на сайте краевого управления ФАС.
Ведомство пришло к выводу, что коммунальная организация при расчете объемов водоотведения не использовала специально разработанную для этого методику Минстроя РФ, в том числе данные об атмосферных осадках. В действиях "Горводоканала" УФАС увидело признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции" (навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора).
"Согласно расчету организации, в месяцы интенсивного таяния снегов и выпадения атмосферных осадков (апрель, май, сентябрь, октябрь) принимаемый объем сточных вод увеличивался на 25% от общего объема водоотведения за месяц. Эта величина была рассчитана непонятным способом и годами не менялась. Горводоканал Чусового обязан привести расчет объема поверхностных сточных вод в соответствие с методикой Минстроя РФ", - цитирует пресс-служба управления замначальника отдела контроля монополистической деятельности Павла Литвинова. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации потребители услуг в Чусовом могли на протяжении нескольких лет необоснованно переплачивать за водоотведение.
Ведомство уточняет, что "Горводоканал" должен исправить до 25 августа расчеты, используя методику Минстроя РФ. Если предприятие этого не сделает, то в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело. "Юрлицу и должностным лицам могут грозить значительные штрафы. Кроме того, материалы могут быть переданы для правовой оценки в правоохранительные органы", - добавили в региональной антимонопольной службе.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЧусовойПермский крайОбщество
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