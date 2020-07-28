Жители Пермского края переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей

ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Антимонопольная служба обязала коммунальную компанию "Горводоканал" в Пермском крае, необоснованно увеличивавшую для жителей платежи за водоотведение во время интенсивного таяния снега и выпадения осадков, сделать перерасчет, сообщается на сайте краевого управления ФАС.
Ведомство пришло к выводу, что коммунальная организация при расчете объемов водоотведения не использовала специально разработанную для этого методику Минстроя РФ, в том числе данные об атмосферных осадках. В действиях "Горводоканала" УФАС увидело признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции" (навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора).
"Согласно расчету организации, в месяцы интенсивного таяния снегов и выпадения атмосферных осадков (апрель, май, сентябрь, октябрь) принимаемый объем сточных вод увеличивался на 25% от общего объема водоотведения за месяц. Эта величина была рассчитана непонятным способом и годами не менялась. Горводоканал Чусового обязан привести расчет объема поверхностных сточных вод в соответствие с методикой Минстроя РФ", - цитирует пресс-служба управления замначальника отдела контроля монополистической деятельности Павла Литвинова. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации потребители услуг в Чусовом могли на протяжении нескольких лет необоснованно переплачивать за водоотведение.
Ведомство уточняет, что "Горводоканал" должен исправить до 25 августа расчеты, используя методику Минстроя РФ. Если предприятие этого не сделает, то в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело. "Юрлицу и должностным лицам могут грозить значительные штрафы. Кроме того, материалы могут быть переданы для правовой оценки в правоохранительные органы", - добавили в региональной антимонопольной службе.