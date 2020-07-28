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В Абхазии еще шесть человек заразились коронавирусом
Ещё шесть жителей Абхазии заразились COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:12
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире

В Абхазии еще шесть человек заразились коронавирусом

19:12 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Ещё шесть жителей Абхазии заразились COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.
Евгений Комаровский
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Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 62, выздоровевших - 37. Двое скончались.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АбхазияВ мире
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