В Абхазии еще шесть человек заразились коронавирусом

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.