В Абхазии еще шесть человек заразились коронавирусом

СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Ещё шесть жителей Абхазии заразились COVID-19, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у шести человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.
Кроме того, накануне получен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 62, выздоровевших - 37. Двое скончались.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.