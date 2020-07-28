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Премьер Италии предложил продлить режим ЧС до октября
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил национальному парламенту продлить до октября режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джузеппе конте
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италия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, джузеппе конте, коронавирусы, италия, в мире

Премьер Италии предложил продлить режим ЧС до октября

18:59 28.07.2020
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© РИА Новости / Джорджио Пероттино / Перейти в фотобанкПродавец цветов на одной из улиц в Турине
Продавец цветов на одной из улиц в Турине
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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РИМ, 28 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил национальному парламенту продлить до октября режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19.
Постановление о введении на полгода режима ЧС в целях борьбы с распространением коронавируса Совет министров Италии принял 31 января после выявления первых случаев заболевания среди иностранных туристов на национальной территории.
"Сегодня утром на заседании Совета министров мы заслушали информацию по данной теме, но не принимали никакого решения. После изучения всех указаний и мнений, выявилось понимание того, что необходимо ограничить временное продление (режима ЧС) до октября", - заявил Конте, выступая во вторник вечером в Сенате республики.
По словам Конте, продление режима ЧС необходимо, прежде всего, потому, что данные Научно-технического комитета, созданного при правительстве Италии, "показывают, что вирус продолжает циркулировать в стране". "По-прежнему вызывает беспокойство и международная ситуация, и то, что происходит в некоторых соседних странах", - добавил он.
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В то же время Конте отметил, что у него нет "намерения драматизировать ситуацию или подпитывать неоправданные страхи среди населения". Он пояснил, что без продления режима ЧС утратят силу многие действующие сейчас распоряжения правительства, без которых сдерживание распространения коронавируса фактически будет невозможным.
Конте подчеркнул, что несмотря на отсутствие норм, обязывающих совмин согласовывать продление режима ЧС с парламентом, он считает необходимым разделить ответственность за это важное решение с высшим законодательным органом страны. "Мое присутствие здесь показывает максимальную готовность правительства разговаривать с парламентом и принимать во внимание указания его палат по вопросу о продлении", - подчеркнул премьер.
При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. По этой причине партии парламентской оппозиции неоднократно выступали против продления чрезвычайной ситуации.
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С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. С 4 мая итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", в рамках которой возобновили работу строительные и производственные предприятия, а также учреждения оптовой торговли. Восемнадцатого мая ограничительные меры на Апеннинах были заметно ослаблены: открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, многие музеи и учреждения культуры. С 3 июня Италия вступила в "фазу 3", что ознаменовалось восстановлением режима свободного передвижения по всей национальной территории и открытием границ для граждан других стран ЕС и Великобритании.
По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 246 тысяч, более 198 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 123 человека. В июле число новых заражений в Италии находится на уровне 200-300 случаев в сутки. В больницах сейчас остаются чуть более 700 инфицированных пациентов, причем в отделениях интенсивной терапии - всего 45 человек. В целом количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеКоронавирусыИталияВ мире
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