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Распространение нового коронавируса
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Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19
Все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с неблагоприятной эпидситуацией, с 1 августа должны будут обязательно сдавать два анализа на коронавирус с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:39
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19

17:39 28.07.2020
49
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 28 июл – РИА Новости. Все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с неблагоприятной эпидситуацией, с 1 августа должны будут обязательно сдавать два анализа на коронавирус с интервалом пять-семь дней, сообщается  во вторник в пресс-релизе кабмина Латвии.
Соответствующие решение во вторник было принято на заседании правительства Латвии.
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"С 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высоким уровнем заболеваемости, должны будут обязательно сдавать два анализа на COVID-19 с интервалом пять-семь дней", - сказано в релизе.
До получения отрицательного результата анализа человек должен находиться в самоизоляции.
Государство будет оплачивать анализы в том случае, если за работника платятся налоги, в остальных случаях затраты будет покрывать сам человек или учреждение, которое его пригласило.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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