Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 28 июл – РИА Новости. Все лица, приезжающие в Все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с неблагоприятной эпидситуацией, с 1 августа должны будут обязательно сдавать два анализа на коронавирус с интервалом пять-семь дней, сообщается во вторник в пресс-релизе кабмина Латвии.

Соответствующие решение во вторник было принято на заседании правительства Латвии.

"С 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высоким уровнем заболеваемости, должны будут обязательно сдавать два анализа на COVID-19 с интервалом пять-семь дней", - сказано в релизе.

До получения отрицательного результата анализа человек должен находиться в самоизоляции.

Государство будет оплачивать анализы в том случае, если за работника платятся налоги, в остальных случаях затраты будет покрывать сам человек или учреждение, которое его пригласило.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.