Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200728/1575062067.html
Турция защищает христианские объекты культурного наследия, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, приведя в качестве примера реставрацию одного из... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
трабзон (провинция)
юнеско
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575063958_0:373:2730:1909_1400x0_80_0_0_3e62a5222a0e70e30c826c7ef99839e4.jpg
https://ria.ru/20200725/1574904336.html
трабзон (провинция)
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575063958_0:373:2730:1909_1400x0_80_0_0_3e62a5222a0e70e30c826c7ef99839e4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575063958_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_d642c14a7095d99c86fb87df870cfd40.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575063958_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_0b8e7160584084d2fbf277f7d246b805.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, трабзон (провинция), юнеско, турция, стамбул, в мире

Турция защищает христианские объекты культурного наследия, заявил Эрдоган

17:36 28.07.2020 (обновлено: 18:02 28.07.2020)
323
© РИА Новости / Алена ПалажченкоМонастырь Панагия Сумела в провинции Трабзон
Монастырь Панагия Сумела в провинции Трабзон
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 28 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, приведя в качестве примера реставрацию одного из древнейших в мире православных монастырей Панагия Сумела в провинции Трабзон.
"В Турции есть много крупных культурных объектов мирового значения. Монастырь Сумела – один из символов нашей страны. Здесь остались следы многих цивилизаций. Мы годами проводим работу, чтобы сохранить монастырь. Мы никогда не стремились уничтожить эти объекты, наоборот, старались их сохранить", - заявил Эрдоган, выступая на церемонии завершения второго этапа реставрации монастыря Панагия Сумела. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Он добавил, что с учетом бережного отношения Турции к объектам других религий, "ни одна страна Запада не имеет права" ничего говорить, имея в виду негативную реакцию ряда стран на превращение в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле.
"Если бы мы хотели нацелиться на символы других верований, на месте Сумелы бы уже ветры дули. То, что мы реставрируем такие объекты, - конкретный пример того, чтобы мы защищаем цивилизационные ценности. Для наших православных граждан уже 15 августа будет проведена служба в Сумеле", - сказал Эрдоган.
Панагия Сумела - недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века, находится на территории провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
25 июля, 11:21Религия и мировоззрение
Турция осудила реакцию Греции на намаз в соборе Святой Софии
120000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТрабзон (провинция)ЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Рекомендуем
Раскопки в долине Тимна на юге Израиля
В Израиле при раскопках обнаружили церковь возрастом 1300 лет
Американская певица Лана Дель Рей выступает на сцене концертного зала Крокус Сити Холл в Москве
Лана Дель Рей представила в Сети аудиокнигу со своими стихами
Приготовление плова
Талибы объявили о прекращении огня на время Курбан-байрама
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Приезжающих в Латвию на работу обяжут сдавать два теста на COVID-19
Машина патрульной полиции Украины
Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе
Член экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса
Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко переболел COVID-19
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ
Тест на коронавирус
Россия и Израиль готовят экспертные консультации на уровне минздравов
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Власти Сочи подадут в суд на ресторан из-за концерта Моргенштерна
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре
Посетители у входа в отделение пенсионного фонда
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Никос Дендиас во время встречи с Исраэлем Кацем в Греции
Глава МИД Греции обвинил Турцию в экспансионизме и османских стремлениях
Автомобиль скорой помощи
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Штаб Бабарико обратился за изменением меры пресечения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния