Турция защищает христианские объекты культурного наследия, заявил Эрдоган

"В Турции есть много крупных культурных объектов мирового значения. Монастырь Сумела – один из символов нашей страны. Здесь остались следы многих цивилизаций. Мы годами проводим работу, чтобы сохранить монастырь. Мы никогда не стремились уничтожить эти объекты, наоборот, старались их сохранить", - заявил Эрдоган, выступая на церемонии завершения второго этапа реставрации монастыря Панагия Сумела. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

"Если бы мы хотели нацелиться на символы других верований, на месте Сумелы бы уже ветры дули. То, что мы реставрируем такие объекты, - конкретный пример того, чтобы мы защищаем цивилизационные ценности. Для наших православных граждан уже 15 августа будет проведена служба в Сумеле", - сказал Эрдоган.