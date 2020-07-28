Турция защищает христианские объекты культурного наследия, заявил Эрдоган

"В Турции есть много крупных культурных объектов мирового значения. Монастырь Сумела – один из символов нашей страны. Здесь остались следы многих цивилизаций. Мы годами проводим работу, чтобы сохранить монастырь. Мы никогда не стремились уничтожить эти объекты, наоборот, старались их сохранить", - заявил Эрдоган, выступая на церемонии завершения второго этапа реставрации монастыря Панагия Сумела. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Он добавил, что с учетом бережного отношения Турции к объектам других религий, "ни одна страна Запада не имеет права" ничего говорить, имея в виду негативную реакцию ряда стран на превращение в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле.
"Если бы мы хотели нацелиться на символы других верований, на месте Сумелы бы уже ветры дули. То, что мы реставрируем такие объекты, - конкретный пример того, чтобы мы защищаем цивилизационные ценности. Для наших православных граждан уже 15 августа будет проведена служба в Сумеле", - сказал Эрдоган.
Панагия Сумела - недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века, находится на территории провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.