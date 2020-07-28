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СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:15
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гайзер
сыктывкар
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гайзер, сыктывкар, происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

17:06 28.07.2020 (обновлено: 17:15 28.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье "Организация превышения должностных полномочий". Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены", - говорится в релизе.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде
18 октября 2019, 14:51
Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным
По версии следствия, Гайзер на посту главы Коми в 2013-2014 годы поручил главе Сыктывкара Ивану Поздееву выделить земельные участки без торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.
На преступление, по мнению СК РФ, Гайзер пошел в интересах компании своего знакомого. Ущерб бюджету оценивается в сумму более 8,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Гайзеру, получившему 11 лет за хищения и отмывание денег.
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей. В тот же день приговор вступил в силу, Гайзер отбывает наказание в колонии в Тверской области.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, как полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018 года. Зарубин находится в международном розыске.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
10 июня 2019, 16:11
Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы
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Следственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГайзерСыктывкарПроисшествия
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