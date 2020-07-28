СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье "Организация превышения должностных полномочий". Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены", - говорится в релизе.

По версии следствия, Гайзер на посту главы Коми в 2013-2014 годы поручил главе Сыктывкара Ивану Поздееву выделить земельные участки без торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.

На преступление, по мнению СК РФ, Гайзер пошел в интересах компании своего знакомого. Ущерб бюджету оценивается в сумму более 8,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Гайзеру, получившему 11 лет за хищения и отмывание денег.

Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей. В тот же день приговор вступил в силу, Гайзер отбывает наказание в колонии в Тверской области.

Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, как полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.