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Томенко призвал жестко отреагировать на резонансное убийство на Алтае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своём официальном Instagram пост о резонансном "убийстве одним ударом", которое произошло в Барнауле, он РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:53
виктор томенко
алтайский край
барнаул
происшествия
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виктор томенко, алтайский край, барнаул, происшествия

Томенко призвал жестко отреагировать на резонансное убийство на Алтае

16:53 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своём официальном Instagram пост о резонансном "убийстве одним ударом", которое произошло в Барнауле, он отметил, что "реакция на такие случаи должна быть самой жесткой".
"Мне в инстаграм потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих. Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа, без отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость… Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на такие случаи должна быть самой жёсткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!" - написал губернатор, выразив при этом соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в интернете появилось видео, вызвавшее большой общественный резонанс. На кадрах барнаулец пытается разнять уличную драку, в итоге сам получает удар в голову и больше не поднимается с асфальта.
Во вторник подозреваемого в резонансном убийстве - 38-летнего мужчину - заключили под стражу. Дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Местные СМИ сообщают, что подозреваемый является боксером.
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Виктор ТоменкоАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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