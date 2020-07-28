Томенко призвал жестко отреагировать на резонансное убийство на Алтае

"Мне в инстаграм потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих. Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа, без отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость… Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на такие случаи должна быть самой жёсткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!" - написал губернатор, выразив при этом соболезнования родным и близким погибшего.