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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200728/1575056069.html
"Царьград" обратился в Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил РИА Новости, что направил в Роскомнадзор заявление в связи с блокировкой аккаунта на YouTube, и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:57
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр лукашевич
сша
телеканал царьград
медиавойны
константин малофеев
youtube
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_48f89ac37c8fa9451755e8985afc22b3.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
религия, новости - религия и мировоззрение, александр лукашевич, сша, телеканал царьград, медиавойны, константин малофеев, youtube, общество

"Царьград" обратился в Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube

16:21 28.07.2020 (обновлено: 17:57 28.07.2020)
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Артем Буденный. Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил РИА Новости, что направил в Роскомнадзор заявление в связи с блокировкой аккаунта на YouTube, и назвал произошедшее следствием гибридной войны против России.
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
"Это случилось, потому что корпорация Google находится на переднем крае санкционной борьбы против России, активно участвует в гибридной войне с нами. "Царьград" как образец патриотического издания заслужил такую высокую награду, как блокировка. Подобные действия означают, что мы попадаем точно в цель. Мы будем продолжать в том же духе", - сказал Малофеев.
Логотип YouTube
Вчера, 12:05
Без объяснения причин. YouTube заблокировал канал "Царьград"
Также он обратил внимание на то, что одновременно в YouTube заблокировали канал общественной организации "Двуглавый орел". "Я объединяю эти два ресурса. Это означает, что действия YouTube направлены и против меня лично. Сейчас то, что YouTube отвечает, выглядит гротескно, они объясняют блокировку нарушением экспортного законодательства США. Какое отношение российский канал имеет к экспортному законодательству США? Никакого, кроме того, что я в санкционных списках американцев", - подчеркнул Малофеев.
"Мы будем разбираться, уже направили заявление в Роскомнадзор, составили заявление в суд", - сказал он. Основатель телеканала выразил надежду, что "наши ведомства заставят YouTube соблюдать российское законодательство".
"Царьград" - российское СМИ и YouTube действует в России. Это тот самый случай, который иллюстрирует то, о чем многие, в том числе я, говорили раньше: необходимо, чтобы информационные посредники, которые предоставляют услуги в России, размещали сервера в России и действовали по российскому законодательству. Тогда такие проблемы можно решить. А если окажется, что сервера в Америке, то YouTube может рисковать лицензией в России, потому что нарушает наше законодательство", - подытожил Малофеев.
YouTube ранее в июле заблокировал серию проекта RT о коронавирусе из-за якобы "ложной информации", содержащейся в ролике. Телеканал сообщил, что подаст жалобу на блокировку.
В мае YouTube без предупреждения и объяснения причин удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств ­- Anna News и News Front, специализирующихся на вещании из "горячих точек". Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя организации по вопросам свободы СМИ оперативно реагировать на случаи дискриминационного давления на прессу в условиях распространения COVID-19.
Логотип телеканала RT
20 июля, 21:38Медиавойны
YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе
35700010
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашевичСШАтелеканал ЦарьградМедиавойныКонстантин МалофеевYouTubeОбщество
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