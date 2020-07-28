В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами

Выборы в Белоруссии: кто из кандидатов поддерживает союз с Россией

Выборы в Белоруссии: кто из кандидатов поддерживает союз с Россией

"Итогом встречи стала договоренность о взаимодействии по информированию миссии наблюдателей от СНГ о результатах рассмотрения судами республики жалоб и обращений, поступающих в ходе избирательной кампании", - сообщили в пресс-службе.