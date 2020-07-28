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В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами
Зампредседателя Верховного суда Белоруссии Андрей Забара проинформировал представителей миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств о рассмотрении РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:36
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353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, виктор гуминский, александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире

В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами

14:33 28.07.2020 (обновлено: 14:36 28.07.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Зампредседателя Верховного суда Белоруссии Андрей Забара проинформировал представителей миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств о рассмотрении жалоб, связанных с проведением кампании по выборам президента республики, отметив, что работа судебных органов в данном случае "строится на принципах гласности и оперативности", сообщила во вторник пресс-служба исполкома СНГ.
"Двадцать восьмого июля 2020 года в Минске состоялась встреча представителей миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Республики Беларусь с представителями Верховного суда Республики Беларусь... Андрей Забара рассказал о деятельности Верховного суда и нижестоящих судов по рассмотрению жалоб, связанных с вопросами проведения избирательной кампании, особо отметив при этом, что работа судебных органов стоится на принципах гласности и оперативности", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
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Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский со своей стороны проинформировал Забару и других участников встречи о принципах формирования и деятельности миссии и заверил, что она будет осуществлять свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, "уважая суверенитет государства, объективно оценивая процесс подготовки и проведения выборов".
"Итогом встречи стала договоренность о взаимодействии по информированию миссии наблюдателей от СНГ о результатах рассмотрения судами республики жалоб и обращений, поступающих в ходе избирательной кампании", - сообщили в пресс-службе.
В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа, досрочное голосование пройдет 4-8 августа. В электоральной гонке участвуют пять кандидатов, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
На заседании 14 июля ЦИК республики отказал в регистрации кандидатами на высший государственный пост двум политикам - экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Отказы в регистрации были обжалованы в Верховный суд. В случае Цепкало жалоба осталась без удовлетворения, в случае Бабарико гражданские дела по двум жалобам не возбуждались из-за того, что в первый раз жалоба была подана адвокатом по доверенности, а второй раз, хотя жалоба была подписана лично Бабарико, по данным суда, были нарушены сроки ее подачи.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоВиктор ГуминскийАлександр ЛукашенкоСНГМинскБелоруссияВ мире
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