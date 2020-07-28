https://ria.ru/20200728/1575039591.html
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Сотовый оператор МТС первым в России получил лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в 83 субъектах страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:07
2020-07-28T15:38
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мтс
технологии
экономика
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https://ria.ru/20200620/1573205230.html
https://ria.ru/20200722/1574721388.html
Руслан Тлеуж
Слишком короткие волны, слишком высокая частота, добро пожаловать в микроволновку!
76
Сергей Смирнов
Вот сейчас и увидим зачем была нужна поголовная чипизация под видом коронавируса - когда у сторонников Навального и вообще Запада по нажатию кнопочки где-то на пульте будет полностью ВЫГОРАТЬ МОЗГ. А у патриотов всё нормально будет, даже лучше мозги работать начнут.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778167_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75c920454796ce2740f8cad3bbee89ad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, технологии, экономика
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Сотовый оператор МТС
первым в России получил лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в 83 субъектах страны.
Роскомнадзор выдал компании разрешение сроком до 16 июля 2025 года. Технические средства будут использовать на полосах радиочастот 24,25-24,65 ГГц.
Президент МТС Алексей Корня назвал это событие историческим моментом для отрасли.
Первыми пользователями технологии станут корпоративные клиенты и крупные производственные предприятия. По его словам, сейчас сети 5G будут применять преимущественно в проектах по автоматизации внутренних бизнес-процессов.
В перспективе стандарт 5G позволит компаниям эффективнее использовать искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием.
Технологии 5G в России
Технология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая по сравнению с предыдущими версиями скорость обмена данными.
Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи в десяти городах-миллионниках должно быть обеспечено к 2022 году.