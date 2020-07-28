МТС первой в России получила лицензию на 5G

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сотовый оператор Сотовый оператор МТС первым в России получил лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в 83 субъектах страны.

Роскомнадзор выдал компании разрешение сроком до 16 июля 2025 года. Технические средства будут использовать на полосах радиочастот 24,25-24,65 ГГц.

Президент МТС Алексей Корня назвал это событие историческим моментом для отрасли.

Первыми пользователями технологии станут корпоративные клиенты и крупные производственные предприятия. По его словам, сейчас сети 5G будут применять преимущественно в проектах по автоматизации внутренних бизнес-процессов.

В перспективе стандарт 5G позволит компаниям эффективнее использовать искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием.

Технологии 5G в России

Технология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая по сравнению с предыдущими версиями скорость обмена данными.

Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному.