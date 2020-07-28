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Алтайский край
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Алтайские врачи освоили информационные технологии при лечении COVID-19
Врачи Алтайского края при лечении пациентов с легкой формой коронавируса освоили новые информационные технологии и теперь сопровождают больных с помощью... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:51
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алтайский край, общество

Алтайские врачи освоили информационные технологии при лечении COVID-19

12:51 28.07.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 июл – РИА Новости. Врачи Алтайского края при лечении пациентов с легкой формой коронавируса освоили новые информационные технологии и теперь сопровождают больных с помощью телефона и специального сайта, сообщил РИА Новости директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.
Он пояснил, что удаленно следить за самочувствием пациентов помогает современная информационная система, установленная в центре амбулаторного наблюдения за пациентами с коронавирусом.
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"Амбулаторным ведением больных с коронавирусом занимаются врачи на базе краевого центра медицинской профилактики. Сейчас в нем задействовано 25 специалистов, которые в работе применяют технологию "врач-пациент". Они сопровождают пациентов с легкой формой коронавируса с помощью всего двух инструментов – телефона и сайта https://online-visit.ru", - рассказал Азанов.
Он объяснил, что один раз в сутки врач обзванивает пациентов и спрашивает их о состоянии – наличии кашля, одышки, температуры и так далее. После разговора с пациентом доктор либо рекомендует продолжить назначенное лечение, либо принимает решение о вызове скорой помощи. Если врач не дозвонился до больного коронавирусом, он передает эту информацию в МВД.
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Главврач краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина в свою очередь отметила, что среди пациентов много тех, кто, узнав о возможности остаться дома, отказался от госпитализации в ковидный госпиталь. Но оставлять их без врачебного наблюдения нельзя.
"Поэтому состояние пациента контролируется удаленно с помощью специальных чек-листов с набором вопросов. Специалисты центра четко знают, в каком случае необходимо вызвать на дом к пациенту участкового врача, а в каком – безотлагательно проводить компьютерную томографию легких и вызывать "скорую", – рассказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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