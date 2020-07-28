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Песков ответил на вопрос о работе российских офицеров в СЦКК в Донбассе
Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в совместный центр контроля и координации в Донбассе, но об условиях пока говорить сложно, заявил... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:37
алексей резников
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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353
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, сцкк, дмитрий песков, париж, берлин (город), киев, в мире

Песков ответил на вопрос о работе российских офицеров в СЦКК в Донбассе

12:36 28.07.2020 (обновлено: 12:37 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в совместный центр контроля и координации в Донбассе, но об условиях пока говорить сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинский вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле вернуть российских офицеров в координационный центр.
Он также отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны.
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"Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - добавил Песков.
Он также уточнил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, "что мешало продолжению этой практики".
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДмитрий ПесковПарижБерлин (город)КиевВ мире
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