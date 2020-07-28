Песков ответил на вопрос о работе российских офицеров в СЦКК в Донбассе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в совместный центр контроля и координации в Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в совместный центр контроля и координации в Донбассе , но об условиях пока говорить сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее украинский вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле вернуть российских офицеров в координационный центр.

Он также отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны.

"Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - добавил Песков.

Он также уточнил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, "что мешало продолжению этой практики".

В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК . В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.