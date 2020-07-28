ОНФ подготовит доклад об организации детского питания в школах

"Народный фронт будет продолжать мониторить, контролировать и пресекать разного рода ухищрения, нарушения в части питания детей. И соответствующий доклад мы сделаем в этом году. Может быть, также в онлайн-режиме, с подсветкой конкретных примеров, сделаем его нашему лидеру, президенту страны", - сказал Гетта в ходе форума "Про питание".