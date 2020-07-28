https://ria.ru/20200728/1575032503.html
ОНФ подготовит доклад об организации детского питания в школах
Общероссийский народный фронт продолжит контролировать нарушения в сфере питания детей в образовательных организациях, доклад о проблемах детского питания будет РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:52
2020-07-28T11:52
антон гетта
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
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антон гетта, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Общероссийский народный фронт продолжит контролировать нарушения в сфере питания детей в образовательных организациях, доклад о проблемах детского питания будет представлен президенту РФ Владимиру Путину
в этом году, заявил координатор бюро расследований ОНФ
, депутат Госдумы Антон Гетта
.
"Народный фронт будет продолжать мониторить, контролировать и пресекать разного рода ухищрения, нарушения в части питания детей. И соответствующий доклад мы сделаем в этом году. Может быть, также в онлайн-режиме, с подсветкой конкретных примеров, сделаем его нашему лидеру, президенту страны", - сказал Гетта в ходе форума "Про питание".
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал 1 марта, он вступил в силу с 1 мая. Согласно ему, полный переход на предоставление бесплатного питания регионы будут выполнять поэтапно, начиная с 1 сентября 2020 года. К 1 сентября 2023 года все младшие школьники страны должны быть обеспечены горячим питанием.