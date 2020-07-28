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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 128
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 125 до 128, сообщила администрация региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 128

11:40 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 125 до 128, сообщила администрация региона.
К 27 июля в области скончались 125 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 128 летальных случаев. 5126 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 27 июля – 13 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 90 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 30 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 471 - с пневмонией.
Всего в области зарегистрированы 5516 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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