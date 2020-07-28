В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в ряде регионов СКФО И ДФО

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильные ливни с грозой и градом, шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются во вторник на территории шести регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 28 июля существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, в работе всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Республики Бурятия (источник ЧС: сильные дожди, местами очень сильные и сильные ливни, грозы, возможен град, при грозе усиление ветра до 24 метров в секунду); в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республики, республик Северной Осетии-Алании и Ингушетии (источник ЧС: сильные дожди, ливни, гроза, град, шквал 25 метров в секунду)", - говорится в прогнозе.
По данным МЧС, накануне на территории девяти муниципальных образований Крыма, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Забайкальского, Краснодарского, Ставропольского краев и Москвы сильные осадки и ветер порывами до 20 метров в секунду привели к частичному повреждению кровель 53 зданий (17 многоквартирных и 30 частных жилых домов, школа, детский сад и два административных здания), падению 42 деревьев, подтоплению четырех приусадебных участков и 21 участка автомобильных дорог.
К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 280 человек и 70 единиц техники.
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