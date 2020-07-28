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"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
Закрытие гуманитарного перехода на северо-западе Сирии представляет угрозу для жизни миллионов людей, заявил РИА Новости в понедельник представитель отделения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:38
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коронавирус covid-19, врачи без границ, сирия, в мире

"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР

00:38 28.07.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Закрытие гуманитарного перехода на северо-западе Сирии представляет угрозу для жизни миллионов людей, заявил РИА Новости в понедельник представитель отделения международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) на Ближнем Востоке Ахмед Фадель.
В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истек в пятницу 10 июля. Позже Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии, продлевающую на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе. Бельгия и Германия изначально настаивали на сохранении двух КПП, но в итоговом варианте согласились на продление лишь одного КПП "Баб-эль-Хава" - на год (до 10 июля 2021 года), как ранее предлагала Россия. При этом Москва выступает за поэтапное сворачивание самого механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи, Сирия и Россия заявляют, что она должна теперь доставляться через Дамаск.
"Врачи без границ" не участвуют в этом трансграничном механизме, поскольку мы не являемся партнером ООН, и наши операции проводятся независимо от этой резолюции. При этом закрытие одного из двух переходов... будет оказывать повышенное давление на систему доставки помощи и оказывать негативное влияние на миллионы людей, живущих в регионе", - заявил Фадель.
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Гуманитарная организация считает, что после закрытия одного из двух трансграничных переходов для доставки помощи, содействие гуманитарному доступу в Сирии крайне необходимо для адекватного реагирования на продолжающийся кризис в области здравоохранения в стране.
По словам Фаделя, в настоящее время нехватка компетентного медицинского персонала является одной из основных проблем на северо-западе Сирии, поскольку человеческие ресурсы в области здравоохранения были очень ограничены даже до пандемии коронавируса.
В связи с тем, что работа сектора здравоохранения подорвана годами войны и тяжелой гуманитарной ситуацией на местах, в Сирии по-прежнему крайне необходимы людские ресурсы, поскольку многие врачи покинули раздираемую войной страну, отметил Фадель.
"Тот факт, что многие случаи COVID-19, подтвержденные в Идлибе и прилегающих районах, это случаи среди медицинского персонала, только усугубляет ситуацию. Что касается средств индивидуальной защиты, обеспечение поставок защитного оборудования является приоритетом для медицинского персонала. Например, у нас их не хватает в Идлибе, поэтому мы возвращаемся к нашему призыву об уменьшении ограничений поставок", - сказал Фадель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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