"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР

"Врачи без границ" не участвуют в этом трансграничном механизме, поскольку мы не являемся партнером ООН, и наши операции проводятся независимо от этой резолюции. При этом закрытие одного из двух переходов... будет оказывать повышенное давление на систему доставки помощи и оказывать негативное влияние на миллионы людей, живущих в регионе", - заявил Фадель.