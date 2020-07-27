Власти Смоленщины рассчитывают на 6-7% обновить парк агротехники

СМОЛЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Власти Власти Смоленской области рассчитывают в этом году на 6-7% обновить парк сельскохозяйственной техники региона, сообщил губернатор области Алексей Островский , выступая на заседании координационной комиссии по реализации госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области".

Он отметил, что областные власти расширяют перечень субсидируемой сельскохозяйственной техники, в настоящее время вносятся изменения по включению в перечень прицепов и полуприцепов с возмещением затрат до 30%, а также по увеличению размера возмещения затрат на приобретение доильных систем, систем управления стадом и идентификации поголовья с 30% до 60% от стоимости.

Глава региона напомнил, что субсидия на приобретение сельскохозтехники предоставляется сельхозтоваропроизводителям области, начиная с 2017 года, и является одной из наиболее востребованных мер государственной поддержки.

"За все время предоставления субсидии 151 сельхозпредприятие региона получило господдержку, общая сумма которой составила 279 миллионов рублей. Могу констатировать, что программа приносит положительные результаты. По состоянию на сегодняшний день аграриями Смоленщины приобретены 130 единиц сельхозоборудования на сумму, превышающую 233 миллиона рублей. Планируем, что в нынешнем году показатель обновления парка техники составит 6-7%", - сказал губернатор.

В пресс-службе областной администрации отметили, что обновление парка техники, техническая модернизация позволили аграриям региона увеличить посевные площади. Так, площадь посевов яровых зерновых и зернобобовых культур превысила 98 тысяч гектаров, что почти на 17 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. План-задание по этому показателю в целом по области выполнен на 105%. В 2020 году по сравнению с прошлым годом посевы яровой пшеницы выросли на 48%, ячменя – на 40%, гороха – на 66%, кукурузы на зерно – практически в 4 раза. Смоленская область в текущем году сохранила свои лидирующие позиции по посевам льна-долгунца, площадь которых превышает 5 тысяч гектаров – на 566 гектаров больше, чем в 2019 году.

При этом Островский заявил, что без обновления парка техники таких результатов область не достигла бы.

"Считаю крайне важным, что техника и оборудование приобретаются также для проведения культуртехнических мероприятий, за счет чего ежегодно мы вводим в оборот более 20 тысяч гектаров неиспользуемой пашни", - сказал глава региона.