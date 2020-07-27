Московская канатная дорога приостановила движение из-за непогоды

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства пассажирам, но мы были вынуждены приостановить движение воздушной трассы на Воробьёвых горах из-за сильной грозы. Данное решение принято во благо безопасности наших пассажиров. По предварительному прогнозу канатная дорога будет приостановлена на 40-50 минут", - сообщили в пресс-службе.