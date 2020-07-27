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Московская канатная дорога приостановила движение из-за непогоды
Московская канатная дорога приостановила свое движение 27 июля из-за непогоды, сообщили в пресс-службе канатной дороги. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:57
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москва, общество

Московская канатная дорога приостановила движение из-за непогоды

16:57 27.07.2020
37
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московская канатная дорога приостановила свое движение 27 июля из-за непогоды, сообщили в пресс-службе канатной дороги.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства пассажирам, но мы были вынуждены приостановить движение воздушной трассы на Воробьёвых горах из-за сильной грозы. Данное решение принято во благо безопасности наших пассажиров. По предварительному прогнозу канатная дорога будет приостановлена на 40-50 минут", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что как только погодные условия в столице придут в норму и позволят эксплуатацию объекта, перевозка пассажиров продолжится.
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