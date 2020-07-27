Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

МУРМАНСК, 27 июл – РИА Новости. Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске , следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.

"В воскресенье вечером во время проведения салюта некий предмет попал в голову военнослужащему, который наблюдал с трибуны. Он получил тяжелую травму, ему была оперативно оказана первая помощь", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, экспертиза показала, что военнослужащий был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Морпех направлен в военно-морской госпиталь в Североморске.