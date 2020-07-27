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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:52
североморск
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РИА Новости
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353
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североморск, происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

16:52 27.07.2020
4222
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 27 июл – РИА Новости. Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
"В воскресенье вечером во время проведения салюта некий предмет попал в голову военнослужащему, который наблюдал с трибуны. Он получил тяжелую травму, ему была оперативно оказана первая помощь", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, экспертиза показала, что военнослужащий был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Морпех направлен в военно-морской госпиталь в Североморске.
"Сейчас выясняют, что за предмет попал в голову. С наибольшей долей вероятности произошедшее никак не связано с проведением фейерверка. Рассматривается версия хулиганства, это могли быть бутылка или камень", - добавили на флоте.
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