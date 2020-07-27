https://ria.ru/20200727/1574997684.html
Спикер палаты представителей США дала Трампу новое прозвище
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS News дала президенту США Дональду Трампу новое прозвище. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:43
2020-07-27T16:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200417/1570161822.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669165_0:13:2200:1251_1400x0_80_0_0_338336b560898c677622f0c2a556acdb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире