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Распространение нового коронавируса
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Спикер палаты представителей США дала Трампу новое прозвище
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS News дала президенту США Дональду Трампу новое прозвище. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире

Спикер палаты представителей США дала Трампу новое прозвище

16:43 27.07.2020
2733
© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS News дала президенту США Дональду Трампу новое прозвище.
"У меня есть для него новое имя – "Господин дальше – хуже" (Mr. Make Matters Worse)", - сказала она, комментируя решения Трампа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Политик отметила, что Трамп с самого начала пандемии отрицал существование COVID-19, что привело к тяжелой ситуации в стране.
Ранее Пелоси назвала коронавирус "вирусом Трампа". По ее словам, глава государства подавал плохой пример американцам, в связи с чем они стали пренебрегать социальной дистанцией и другими мерами безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
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4191127
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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