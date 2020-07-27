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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:28
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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москва, происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич

16:28 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Валентин Новиков.
Защита Лукашевич просила отменить постановление об аресте и выпустить бывшую чиновницу под залог в 3 миллиона рублей или другую меру пресечения, ссылаясь в том числе на ее плохое здоровье.
"В 2014 году она была участником автомобильной аварии, в том же году произошел еще один инцидент – в метро об нее ударился пассажир, удар пришелся в висок головы. Был поставлен серьезный диагноз, связанный с постоянными головными болями. По словам врачей, Лукашевич необходимо избегать серьезных стрессов", - отмечал ее защитник.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
6 июля, 17:58
Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич
В СИЗО, по его словам, эти болезни обострились, "появились сильные головные боли, сильно повысилось давление".
Адвокаты также рассказывали, что заявление об увольнении с должности Лукашевич написала сразу после ареста и по собственному желанию. Кроме того, подчеркивалось, что обвиняемая – "уникальный специалист, профессионал номер один в области науки и образования по мнению ее коллег".
Сама 45-летняя обвиняемая в ходе судебного заседания подтвердила, что вину не признает.
"Я не совершала никаких мошеннических действий. Что касается того, что я собираюсь скрыться или оказать давление на свидетелей – мой заграничный паспорт закончился, а паспорт гражданина РФ я не успела поменять после 45 лет", - сообщила Лукашевич.
Прокурор в свою очередь заявлял о том, что жалобы защитников следует отклонить, а решение Тверского суда признать законным.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
6 июля, 17:45
МВД планирует допрос сотрудников Минобрнауки по делу Лукашевич
Тверской суд столицы в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа, свою вину они не признают. 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности.
Как следует из материалов дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич при рассмотрении ходатайства об аресте уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано, как следует из оглашенных документов, Минпросвещения, в которое в 2018 году вошла часть министерства образования и науки.
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