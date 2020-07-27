В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал провокацией заявление Киева о нарушении режима прекращения огня в Донбассе.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем операция объединенных сил Украины заявила в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
"Мы расцениваем сегодняшнее заявление командующего операцией объединенных сил (Владимира- ред.) Кравченко с обвинением в якобы зафиксированных обстрелах со стороны Народной милиции в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня как информационную провокацию украинской стороны", - заявил журналистам Осадчий.
По его мнению, вопреки политическим договоренностям, военное командование Украины не желает придерживаться курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
"Подобными обвинениями командование ООС намеревается убедить высшее руководство Украины в нецелесообразности принятых решений минской контактной группы, а также оправдать свои опасения, связанные с угрозами националистов", - добавил представитель оборонного ведомства республики.