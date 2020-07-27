В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе

По его мнению, вопреки политическим договоренностям, военное командование Украины не желает придерживаться курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

"Подобными обвинениями командование ООС намеревается убедить высшее руководство Украины в нецелесообразности принятых решений минской контактной группы, а также оправдать свои опасения, связанные с угрозами националистов", - добавил представитель оборонного ведомства республики.