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В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал провокацией заявление Киева о нарушении режима... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:18
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе

16:18 27.07.2020
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© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал провокацией заявление Киева о нарушении режима прекращения огня в Донбассе.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем операция объединенных сил Украины заявила в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
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"Мы расцениваем сегодняшнее заявление командующего операцией объединенных сил (Владимира- ред.) Кравченко с обвинением в якобы зафиксированных обстрелах со стороны Народной милиции в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня как информационную провокацию украинской стороны", - заявил журналистам Осадчий.
По его мнению, вопреки политическим договоренностям, военное командование Украины не желает придерживаться курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
"Подобными обвинениями командование ООС намеревается убедить высшее руководство Украины в нецелесообразности принятых решений минской контактной группы, а также оправдать свои опасения, связанные с угрозами националистов", - добавил представитель оборонного ведомства республики.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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