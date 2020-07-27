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Виновника загрязнения Волги под Нижним Новгородом оштрафовали
ОАО "Ярославский речной порт" оштрафовали на 150 тысяч рублей за загрязнение Волги нефтепродуктами в районе Городца в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:59
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижегородская область
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижегородская область, происшествия

Виновника загрязнения Волги под Нижним Новгородом оштрафовали

14:59 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЯхта на Волге
Яхта на Волге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. ОАО "Ярославский речной порт" оштрафовали на 150 тысяч рублей за загрязнение Волги нефтепродуктами в районе Городца в Нижегородской области, сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора.
Первого июня в результате столкновения буксира с дамбой при прохождении Городецких шлюзов из пробоины судна-буксира произошла утечка нефтепродуктов в Волгу. Приехавшие на место происшествия специалисты ведомства обнаружили буксир ОТА-889, который находился в 10 метрах от береговой полосы в полузатопленном состоянии.
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"На поверхности реки вблизи судна и на протяжении предполагаемого маршрута буксировки были выявлены характерные признаки загрязнения – масляная пленка и запах нефтепродуктов. Результаты анализов проб природной воды подтвердили превышение установленных нормативов предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам для водных объектов рыбохозяйственного значения в пяти из восьми точек отбора", - говорится в сообщении.
В ходе административного расследования было установлено, что буксир зарегистрирован за ОАО "Ярославский речной порт". Владельцы буксира заявили, что топливные цистерны, в которых находилось дизельное топливо, при происшествии не потеряли герметичности, в реку попала загрязненная нефтепродуктами вода из силовых установок судна.
Подчеркивается, что за счет собственника судна были проведены работы по локализации и ликвидации последствий происшествия. Тем не менее, часть нефтепродуктов попала в Волгу.
"По результатам административного расследования в отношении ОАО "Ярославский речной порт" вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Наложен штраф в размере 150 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
Кроме того, специалисты Росприроднадзора рассчитали вред, причиненный окружающей среде, и направили нарушителю претензионное письмо с требованием о добровольном возмещении ущерба, подчеркнув, что в случае отказа взыскание будет производиться в судебном порядке.
Отмечается, что постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.
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