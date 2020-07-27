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РСА призвал водителей проверять аккредитацию операторов перед техосмотром
Прежде чем пройти техосмотр, автовладельцу стоит проверить, есть ли аккредитация у оператора, к которому он собирается приехать, - если ее нет, то водитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:08
россия
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осаго
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общество
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РИА Новости
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россия, росссийский союз автостраховщиков (рса) , осаго, авто, общество

РСА призвал водителей проверять аккредитацию операторов перед техосмотром

14:39 27.07.2020 (обновлено: 15:08 27.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Прежде чем пройти техосмотр, автовладельцу стоит проверить, есть ли аккредитация у оператора, к которому он собирается приехать, - если ее нет, то водитель может столкнуться с проблемами на дороге, рассказал РИА Новости заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.
"Непосредственно для автовладельцев, которые проходят технический осмотр, чтобы исключить возможные проблемы,... конечно, в первую очередь, прежде чем поехать на тот или иной пункт технического осмотра, они должны убедиться, что данный оператор имеет аккредитацию", - сказал он. Проверить информацию об операторе можно, в частности, в открытом реестре на сайте РСА.
Как напомнил Ефремов, с 27 июля вступили в силу изменения в статью 171 УК РФ. Вместе с ними теперь появилось понятие аккредитации права на проведение техосмотра. Раньше в статье упоминалось только лицензирование. Оператор ТО должен обратиться за аккредитацией в РСА.
"Если он не получал аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков, то соответствующим образом его деятельность будет незаконной и будет подпадать под действие статьи 171 Уголовного кодекса", - пояснил он.
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Информация оператора ТО, получившего аккредитацию, заносится в единый реестр, который ведет союз и который уже был упомянут выше. Оттуда данные передаются в базу ЕАИСТО - единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, которая принадлежит МВД. На сайте ЕАИСТО можно проверить легитимность диагностической карты.
Неаккредитованный оператор просто не сможет передать диагностическую карту в базу. А значит, при проверке водителя это будет равноценно тому, что техосмотр он не прошел. Следовательно, он не может заключить договор ОСАГО и в целом не имеет право эксплуатировать транспортное средство. А с 1 марта 2022 года за езду без ТО предусмотрен штраф.
Ефремов рассказал, что союзу известны случаи, когда оператора лишали аккредитации, но от его имени продолжалась работа и проведение техосмотров. "Надеемся, что в соответствии с этой статьей желающих будет меньше, и статья будет являться достаточно серьезным заградительным барьером, который не будет позволять работать без аккредитации", - резюмировал собеседник агентства.
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РоссияРосссийский союз автостраховщиков (РСА)ОСАГОАвтоОбщество
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