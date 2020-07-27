РСА призвал водителей проверять аккредитацию операторов перед техосмотром

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Прежде чем пройти техосмотр, автовладельцу стоит проверить, есть ли аккредитация у оператора, к которому он собирается приехать, - если ее нет, то водитель может столкнуться с проблемами на дороге, рассказал РИА Новости заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"Непосредственно для автовладельцев, которые проходят технический осмотр, чтобы исключить возможные проблемы,... конечно, в первую очередь, прежде чем поехать на тот или иной пункт технического осмотра, они должны убедиться, что данный оператор имеет аккредитацию", - сказал он. Проверить информацию об операторе можно, в частности, в открытом реестре на сайте РСА.

Как напомнил Ефремов, с 27 июля вступили в силу изменения в статью 171 УК РФ. Вместе с ними теперь появилось понятие аккредитации права на проведение техосмотра. Раньше в статье упоминалось только лицензирование. Оператор ТО должен обратиться за аккредитацией в РСА.

"Если он не получал аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков, то соответствующим образом его деятельность будет незаконной и будет подпадать под действие статьи 171 Уголовного кодекса", - пояснил он.

Информация оператора ТО, получившего аккредитацию, заносится в единый реестр, который ведет союз и который уже был упомянут выше. Оттуда данные передаются в базу ЕАИСТО - единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, которая принадлежит МВД. На сайте ЕАИСТО можно проверить легитимность диагностической карты.

Неаккредитованный оператор просто не сможет передать диагностическую карту в базу. А значит, при проверке водителя это будет равноценно тому, что техосмотр он не прошел. Следовательно, он не может заключить договор ОСАГО и в целом не имеет право эксплуатировать транспортное средство. А с 1 марта 2022 года за езду без ТО предусмотрен штраф.