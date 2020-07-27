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В Петербурге Исаакиевский собор посетили 43 тысячи человек
Исаакиевский собор, колоннада которого возобновила работу 16 июля, посетили около 43 тысяч человек, в целом число посетителей объектов музейного комплекса с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости
. Исаакиевский собор
, колоннада которого возобновила работу 16 июля, посетили около 43 тысяч человек, в целом число посетителей объектов музейного комплекса с учетом необходимости соблюдения санитарных норм снизилось примерно в десять раз, сообщил директор Государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" Юрий Мудров
.
"Наша посещаемость уменьшилась по сравнению с той, которая была в допандемическое время. Посетителей примерно в десять раз меньше", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Напомнив, что колоннада Исаакия открылась 16 июля, сам Исаакиевский собор – 19 июля, храм Спаса на Крови – 23 июля, Мудров отметил высокую посещаемость всех объектов музейного комплекса. "Исаакиевский собор за 11 дней посетили 43 тысячи человек, храм Спаса на Крови за четыре дня – 5 тысяч человек", - уточнил он.
Директор ГМП "Исаакиевский собор" добавил, что все льготы для посетителей сохранены. По его данным, с момента открытия в июле доля льготников, посетивших Исаакий, составила около 11% от общего числа посетителей. Среди посетителей Спаса на Крови эти категории составили около 33%.
Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. В комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" также входят храм Воскресения Христова (Спас на Крови), часовня-музей Спаса на Крови.