В Петербурге Исаакиевский собор посетили 43 тысячи человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Исаакиевский собор , колоннада которого возобновила работу 16 июля, посетили около 43 тысяч человек, в целом число посетителей объектов музейного комплекса с учетом необходимости соблюдения санитарных норм снизилось примерно в десять раз, сообщил директор Государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" Юрий Мудров

"Наша посещаемость уменьшилась по сравнению с той, которая была в допандемическое время. Посетителей примерно в десять раз меньше", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.

Напомнив, что колоннада Исаакия открылась 16 июля, сам Исаакиевский собор – 19 июля, храм Спаса на Крови – 23 июля, Мудров отметил высокую посещаемость всех объектов музейного комплекса. "Исаакиевский собор за 11 дней посетили 43 тысячи человек, храм Спаса на Крови за четыре дня – 5 тысяч человек", - уточнил он.

Директор ГМП "Исаакиевский собор" добавил, что все льготы для посетителей сохранены. По его данным, с момента открытия в июле доля льготников, посетивших Исаакий, составила около 11% от общего числа посетителей. Среди посетителей Спаса на Крови эти категории составили около 33%.