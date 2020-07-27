В Челябинской области почти 300 семей переехали в новые квартиры

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Почти 300 семей в Почти 300 семей в Челябинской области в июле текущего года переехали из аварийных бараков в новые жилые дома, построенные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Новоселье в июле этого года празднуют 277 семей. Это бывшие жильцы аварийных бараков из Челябинска (143 семьи), Коркино (68 семей) и Копейска (66 семей). Новые дома построены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что губернатор Алексей Текслер поставил задачу активнее переселять жителей аварийных домов. В 2020 году на эти цели направлено 2 миллиарда рублей из регионального бюджета и 454 миллиона рублей федеральных средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ, уточняется в сообщении.

Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, По данным минстроя региона, всего в 2020 и 2021 годах новые квартиры по нацпроекту "Жилье и городская среда" получат около 3 тысяч жителей домов, непригодных для проживания, в Верхнем Уфалее , Копейске, Кыштыме Усть-Катаве , Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах.

Так, в Челябинске бывшие жильцы аварийных бараков заселяются в новостройки по адресам: ул. 2-я Эльтонская, 61 и 61б, микрорайон Чурилово. Перевозить вещи новосёлы могут уже с этой недели, добавляет пресс-служба.

Одним из первых ключи от новой квартиры в доме на 2-й Эльтонской, 61 передали семье пенсионеров из Копейска, которая ранее проживала в одноэтажном бараке по улице Фруктовой, построенном ещё в послевоенное время. "Несмотря на то, что барак наш был старый, мы старались благоустраивать свою квартиру. Но пол постоянно гнил, и крыша протекала, ремонт приходил в негодность. Приходилось дровами и углем топить печь, так как дом был ещё на печном отоплении. Центральной канализации не было. Новая квартира, конечно, очень нравится: светлые комнаты, раздельный санузел с уже установленной сантехникой, вид с балкона на озеро – будем ходить гулять туда с внуками", - цитирует пресс-служба слова одного из жильцов Геннадия Берсенёва.

Также рядом с домами общая детская и спортивная площадки, предусмотрены места для парковки, из социальных объектов по соседству с новостройками есть уже работающий детский сад, в планах – строительство второго детсада и школы, поясняется в сообщении.