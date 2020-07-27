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Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Укладку газопровода "Северный поток — 2" не остановят из-за ограничений, связанных с нерестом трески в Балтийском море. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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метте фредериксен, майк помпео, балтийское море, вашингтон (город), сша, в мире, россия, северный поток — 2, дания, экономика

Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ

13:35 27.07.2020 (обновлено: 17:21 27.07.2020)
27809
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Укладку газопровода "Северный поток — 2" не остановят из-за ограничений, связанных с нерестом трески в Балтийском море.
О возможной приостановке работ ранее сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG пояснили, что эти ограничительные меры касаются строительства только в Борнхольмском бассейне. Там участок трубопровода проложили еще в декабре 2019 года.

"Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет", — рассказали РИА Новости в компании.

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фальбе-Хансен подтвердил, что работы могут продолжаться в обычном режиме.

Санкции против "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas. В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.
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В то же время российским кораблям требовалось особое распоряжение властей на стоянку на якоре, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов. В начале июля датское правительство позволило завершить проект.
При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против "Северного потока — 2". Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Строительство газопровода Северный поток-2
26 июля, 06:32
Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"
39618102930
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Метте ФредериксенМайк ПомпеоБалтийское мореВашингтон (город)СШАВ миреРоссияСеверный поток — 2ДанияЭкономика
Популярные комментарии
Почему тогда не строите? Все уже на месте.
27 июля, 13:41
Егор Панкратов
53820218
Тогда ждём продолжения строительства!
27 июля, 13:38
Арсений Новиков
5850024
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