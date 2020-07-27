Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Укладку газопровода "Северный поток — 2" не остановят из-за ограничений, связанных с нерестом трески в Укладку газопровода "Северный поток — 2" не остановят из-за ограничений, связанных с нерестом трески в Балтийском море

О возможной приостановке работ ранее сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG пояснили, что эти ограничительные меры касаются строительства только в Борнхольмском бассейне. Там участок трубопровода проложили еще в декабре 2019 года.

"Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет", — рассказали РИА Новости в компании.

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фальбе-Хансен подтвердил, что работы могут продолжаться в обычном режиме.

Санкции против "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas. В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.

В то же время российским кораблям требовалось особое распоряжение властей на стоянку на якоре, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов. В начале июля датское правительство позволило завершить проект.