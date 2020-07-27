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Распространение нового коронавируса
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В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19
Производство европейской вакцины против коронавируса начнется в сентябре, заявил глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
италия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, италия, в мире

В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19

12:50 27.07.2020 (обновлено: 19:15 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РИМ, 27 июл — РИА Новости. Производство европейской вакцины против коронавируса начнется в сентябре, заявил глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо.
Работу над препаратом под названием ChAdOx1 ведут британские и итальянские специалисты, в частности мультинациональная фармацевтическая группа AstraZeneca, ученые Оксфордского университета и специалисты Irbm, работающие в области молекулярной биотехнологии.
"Вакцина ChAdOx1 уже с успехом испытана на тысяче пациентов. Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на десяти тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах", — заявил Ди Лоренцо в интервью газете Libero.
Он считает, что препарат в первую очередь достанется тем, кто подвержен наибольшему риску. По прогнозам, первые дозы вакцины можно будет купить за два-три евро в начале 2021 года.
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Согласно предварительным договоренностям, в Евросоюзе распределение препарата начнется в Италии, Нидерландах, Франции и Германии. Впрочем, глава итальянской компании убежден, что вакцинация пройдет исключительно быстрыми темпами и в течение года планету освободят от опасной инфекции.
Итальянские специалисты принимают участие в создании сразу нескольких вакцин против COVID-19. В частности, в апреле было объявлено о начале стратегического сотрудничества в целях ускоренной разработки такой вакцины между биотехнологическими компаниями ReiThera (Италия), Leukocare (Германия) и Univercells (Бельгия). Клинические испытания на людях партнеры намеревались провести летом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире выявили более 15,7 миллиона заболевших, умерли свыше 640 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетИталияВ мире
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